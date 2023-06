Grande entusiasmo alla stazione Cipro della Linea A per “Volley S3 in Metro”

La pallavolo ha “invaso” nelle ultime ore la stazione Cipro della Metro A di Roma, tra le più frequentate della capitale, brandizzata già da diversi giorni con i poster dei Campionati Europei 2023 di pallavolo, raffiguranti i campioni e le campionesse delle nazionali azzurre. In questo bellissimo contesto è andato in scena l'evento "Volley S3 in Metro", organizzato da Fipav in collaborazione con ATAC, durante il quale tanti bambini e tante bambine si sono cimentati con un gioco legato al Volley S3 su un campetto montato nel piazzale interno di Cipro. Grande l’entusiasmo mostrato dai giovanissimi partecipanti, animati dall’ex campione azzurro Valerio Vermiglio: uno dei protagonisti della vittoria dell’Italia nell’Europeo 2005 a Roma.

"Volley S3 in Metro" è stato così l’occasione per promuovere i prossimi Campionati Europei 2023 maschili e femminili che si giocheranno in nove città italiane e si concluderanno proprio a Roma, con le semifinali e finali del torneo maschile in programma il 14 e 16 settembre al Palazzo dello Sport di Roma. La sorpresa della giornata è stata la presentazione del biglietto ATAC dedicato alle rassegne continentali 2023. Nel corso dell’evento hanno portato il proprio saluto il vice presidente federale Luciano Cecchi, il segretario generale Stefano Bellotti, i presidenti del CR Lazio e del CT Roma Andrea Burlandi e Claudio Martinelli, insieme a una rappresentanza dell’ATAC.