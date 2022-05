A2 femminile, la Roma Volley Club riporta nella capitale un'atleta di grande valore

Prosegue con un gradito ritorno la campagna di rafforzamento della Roma Volley Club Femminile: dopo 5 anni, vale a dire dai tempi del Volleyrò Casal De Pazzi (serie B1), le strade di Michela Ciarrocchi e della capitale tornano ad incrociarsi. La centrale viterbese, classe 1999, è dunque il quarto arrivo ufficiale dopo quelli di Rucli, Bechis, Melli e Bici.

Proveniente da Brescia (serie A2, dove ha vinto la Coppa Italia di categoria, titolo preceduto da quelli italiani Under 16 e 18), Michela, studente in Economia Aziendale, è un'attaccante molto efficace, che fa del muro e della battuta le sue armi migliori.

Queste le sue prime impressioni:

“Ringrazio la società che mi ha voluto, dandomi fiducia. Cercherò di ripagarla con una stagione all’altezza delle aspettative. Dopo che a Brescia, lo scorso anno, ci è sfuggita la promozione proprio nel finale, ho una grandissima voglia di conquistare la A1 con la maglia di Roma.”

“In campo sono aggressiva. Mi piace attaccare, è il mio fondamentale preferito insieme alla battuta. A Casalmaggiore venivo spesso chiamata tatticamente in battuta. Ci vuole tanta concentrazione.”

“Ho sempre amato e praticato gli sport di squadra. Adoro fare gruppo e cerco di vedere sempre il lato positivo delle cose, anche nel gioco. Non mi demoralizzo, gioco serena.”

“Non conosco coach Cuccarini, me ne hanno parlato molto bene. Oltre alle doti tecniche, tutti mi hanno detto che ha grandi capacità relazionali e questo per un allenatore è un’ottima cosa.”

“Sarà bellissimo giocare con Bechis e Bici, gente molto capace. Loro hanno lasciato il segno in serie A1 e ci possono insegnare tanto e aiutare con la loro esperienza e grande qualità. Poi giocarci con la maglia della capitale sarà ancora più bello.”

“Nessuna giocatrice riusciva a spiegarsi perché a Roma non ci fosse una squadra in serie A. Tutte le mie compagne di squadra, anche negli anni passati, avrebbero voluto giocare in serie A a Roma. Finalmente ora c’è la possibilità, grazie alla Roma Volley Club.”

“Ho pochissimo tempo libero, tra la vita da atleta e gli studi, mi resta veramente poco tempo a disposizione. Quando posso passeggio la mia cagnolina e fuori stagione mi piace fare crossfit per mantenermi in forma. Sono molto estroversa, direi solare, mi piace scherzare e fare amicizia.

Forse, un po’ testarda, ma se volete conoscere i miei difetti parlatene con mia sorella (ride ndr).”

“Sono 6 anni che vivo al Nord. Mi mancavano il clima di Roma e la gente, la cordialità giocosa, l’ironia. Roma è fantastica, amo questa città e la sento casa mia. Non so se è il fatto di sapere che la società vuole raggiungere un obiettivo importante, ma ho aspettative altissime per questa stagione.”

“Non vedo l’ora di rientrare al Palazzetto di Viale Tiziano, ci giocai una finale di beach-volley. Sarà una bella emozione. Conosco l’ambiente romano, il calore del pubblico e mi hanno parlato molto bene del gruppo dei tifosi organizzati. Spero che ci supportino con grande passione. Non vedo l’ora di conoscerli.”