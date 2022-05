Finale playoff, scontro fra titani: la Smi Roma affronta Napoli

Prima contro prima. Scontro tra titani per l’ultimo atto della stagione, ma anche quello più importante e decisivo. Ci siamo. La Smi Roma affronterà domenica al PalaFonte (inizio ore 16.00 con diretta streaming sul canale Youtube della società) la Sacs Team Volley World Napoli nella finale playoff che dà diritto all’accesso alla serie A3. La formazione campana ha dominato la scena nella stagione regolare, conquistando 21 vittorie su 22 e in semifinale eliminando Macerata con una doppia vittoria. Bisognerà mettere in campo tutto, cuore, grinta, voglia, testa, concentrazione e soprattutto tanta determinazione, imponendo il proprio ritmo soprattutto in casa, dove occorrerà vincere per andare poi a Napoli la settimana dopo con una marcia in più (la sfida sarà sulle due gare).

Il pensiero alla vigilia del tecnico Fabio Cristini: “Abbiamo fatto dei buoni allenamenti, stiamo bene, i ragazzi sono molto carichi. Napoli è un’ottima squadra, ha dominato la scena finora. Ha elementi di spicco come Mario Canzanella, attaccante molto esperto con trascorsi in serie A per lungo tempo e l’alzatore Leone, che ha fatto la trafila delle nazionali giovanili e Club Italia. Spero che venga tanta gente, perché sarà la nostra ultima in casa, sarà fondamentale l’apporto del pubblico”.