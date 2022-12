La Fenice torna a sorridere, ko Stella Azzurra: 1-3

Squadra in casa

Squadra in casa Stella Azzurra

Ritorna alla vittoria la Fenice di Massimiliano Giordani, che si mette alle spalle il momento negativo e conquista tre punti in Sardegna (1-3 il finale) contro Stella Azzurra, fanalino di coda del girone che rimane così a quota zero in classifica.

Una partita mai in discussione, nonostante i blackorange del presidente Benedetto Rocco abbiano abbassato ulteriormente l’età media della squadra con gli inserimenti di Marini Da Costa e Alimenti, entrambi Under 17, ed impegnati nel campionato di categoria. Trascinati da capitan Bucchi, i capitolini hanno vinto il primo, il terzo e il quarto set, lasciando ai padroni di casa solamente la seconda parte di match. Poteva essere un passaggio a vuoto pericoloso, ma è uscito fuori il carattere di una squadra che adesso è attesa dalla seconda trasferta di fila contro Roma7.

Una vittoria fondamentale per dare serenità ad un gruppo che aveva bisogno di una svolta. Un poco di respiro anche in classifica per preparare al meglio il prossimo difficile impegno.

STELLA AZZURRA – FENICE 1-3

I parziali: 19-25, 25-16, 18-25, 19-25