La Fenice lotta ma non basta, Virtus Roma ha la meglio 3-1

Al PalaFerretti passa la Virtus Roma 1-3. Si ferma così a tre la striscia di vittorie consecutive della Fenice, che nonostante le assenze pesanti, dimostra di avere tanto carattere, pur dovendo poi cedere alla corazzata ospite.

La squadra di Massimiliano Giordani si presente senza il palleggiatore Fattorini, mentre Luca Frande De’ Cavalieri è al rientro dopo l’operazione al ginocchio. In cabina di regia quindi va Guarneri, classe 2006, alla seconda presenza in Serie B, bravo a mettere comunque in archivio una buona prova.

L’esperienza della Virtus a lungo andare viene fuori ed è un appiglio soprattutto nei momenti topici del match; i parziali alla fine dimostrano che i giovanotti di Giordani avrebbero meritato qualcosa in più, giocandosela a viso aperto. La Fenice, però, fa anche i conti con la giornata non troppo positiva di Diaferia, che ha commesso soprattutto diversi errori al servizio, ma che ad onor di cronaca fino a questa giornata era stato uno dei più in palla. Ottima, invece, la prova di Alimenti, classe 2007, che la scorsa settimana è stato anche convocato in Nazionale e la prossima settimana sarà a Pordenone con la maglia azzurra.

IL TABELLINO

FENICE ROMA - ARMUNDIA VIRTUS ROMA 1-3

Parziali: 19-25, 20-25, 25-21, 22-25