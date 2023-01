La Fenice ci mette il cuore e vince in rimonta sulla Lazio: 3-1

Una vittoria col cuore, frutta di una rimonta incredibile: la Fenice batte 3-1 la Lazio e conquista la prima vittoria del 2023. Un’affermazione meritata per i ragazzi di Massimiliano Giordani, che hanno buttato, come si dice in questi casi, il cuore oltre l’ostacolo. Non era facile contro una squadra esperta. Il primo set, infatto, se lo prende la truppa ospite che poi, forse, prende un po’ sottogamba la sfida e paga dazio. La Fenice si rialza e a Giordani dalla panchina riesce tutto. Togliendo anche Bucchi, l’uomo più esperto, il più temuto, si affida al 2007 Alimenti. Il volto della sfida cambia e la Fenice prima pareggia con un parziale di 25-19, e poi la ribalta, anche grazie a Michele Marinucci, al rientro che spara dentro diversi palloni, e alla regia sapiente di Fattorini (25-23 il terzo set).

Il quarto parziale, quello decisivo, è un'alternarsi di emozioni fino al 24-22: Fattorini pesca il primo tempo di Cinus che schiaccia a terra e chiude i conti, 25-23. Ottima prova dei ragazzi di Giordani, da segnalare anche la prestazione di Francesco Sarcina e di Davide Diaferia, sempre presenti mentalmente e fisicamente.

Questi tre punti sono di platino per i blackorange che si godono la sosta con il sorriso e con un classifica che al momento dice 8° piazza e 15 punti.





I parziali: 18-25, 25-19, 25-23, 25-22 IL TABELLINO Fenice Volley - SS Lazio 3-1