Europei Under 17 femminili, una Nazionale targata Volleyrò Casal De' Pazzi

Ha preso il via a Bassano del Grappa lo stage di allenamento della Nazionale Under 17 Femminile in vista dei Campionati Europei di categoria in programma a Hradec Kralove e Prostejov, in Repubblica Ceca, dal 9 al 17 luglio. Staff e squadra hanno incontrato le autorità cittadine e Fipav in uno dei simboli della città lo splendido Ponte degli Alpini.

Queste le 14 atlete convocate dal tecnico Michele Fanni: Safa Allaoui, Laura Franceschini, Erika Esposito, Aurora Del Freo (Asd Volleyrò CDP); Angela Coba (Visette Volley); Maia Carlotta Monaco (Futura Volley Giovani); Linda Manfredini, Dalila Marchesini, Melissa Mattioli, Irene Mescoli (Scuola Pall. Anderlini Mo); Federica Baratella (Amatori Atletica Orago); Giorgia Amoruso (Volley Team Busnago); Merit Adwige (Imoco Volley) e Amelie Vighetto (In Volley Chieri Cambiano).

Come si nota, c’è un’ampia rappresentanza del Volleyrò Casal De’ Pazzi, formazione romana che quest’anno ha disputato un ottimo campionato di Serie B1. Il programma di lavoro per le azzurrine guidate dal tecnico Michele Fanni prevede anche una serie di amichevoli con la Nazionale della Bulgaria. I tre test match si svolgeranno nelle giornate del 18, 20 e 21 giugno presso il PalaDue (via Cà Dolfin) a Bassano del Grappa. Le amichevoli, che si svolgeranno a porte aperte, avranno tutte inizio alle 17.30. Il lavoro della Nazionale Under 17 femminile proseguirà nella cittadina veneta fino al 22 giugno.