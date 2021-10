Euforia a Pomezia dopo l'esordio da urlo, capitan Kranner: "Non temiamo nessuno"

Esordio da urlo per la serie B1 femminile dello. Le ragazze del presidente Gianni Viglietti e di coach Alessandro Nulli Moroni hanno dato spettacolo (anche) nella storica prima gara nella terza categoria pallavolistica nazionale. Le pometine hanno violato il campo delle marchigiane dello Jesi con un eloquente 3-0, frutto di due battagliati parziali () e di un terzo set senza storia (25-17).

È Martina Kranner, capitana e schiacciatrice classe 1989, a commentare la prima gara stagionale dello United Volley Pomezia: “Non avevamo particolari aspettative e forse proprio la serenità è stata una delle nostre armi in più. Questa è una categoria diversa ed un’esperienza differente per tante di noi. Siamo partite col piede giusto e siamo rimaste tranquille anche nel secondo set, quando eravamo sotto per 20-13: ci siamo guardate negli occhi e ci siamo ricordate la finale play off dello scorso anno, quando eravamo in una situazione simile e siamo riuscite ad uscirne vincitrici. È stata una bella emozione, tra l’altro giocando in un palazzetto stupendo e contro un’avversaria ben preparata sia in battuta che sul muro-difesa”.

Lo United Volley Pomezia è stata l’unica squadra del girone a vincere in trasferta nella giornata inaugurale del campionato: “Non ci manca la personalità e poi siamo un gruppo molto affiatato – dice la Kranner, che ha vissuto tutti i tre anni di vita del club pometino – Quello dev’essere un punto di forza per tutta la stagione”. Sabato alle ore 17,30 si aprono le porte del palazzetto di casa per l’arrivo della Pallavolo Perugia: “Personalmente so poco di loro anche se ho giocato contro il club umbro in altre annate di B1 e B2. L’atteggiamento, comunque, sarà sempre lo stesso: non bisogna avere né timore, né sottovalutare nessun avversario di questo girone”. E poi l’impianto dello United Volley Pomezia potrà essere riempito al 60% della capienza: “È una cosa meravigliosa, giocare col pubblico amico ti dà qualcosa in più”.