A1. Estasi Roma Volley Club: contro Bergamo la prima vittoria da 3 punti

Ci pensa la Roma Volley Club a scaldare la fredda e umida notte capitolina del 4 novembre. Al PalaTiziano arriva il primo successo pieno per le Wolves che regolano in tre set Bergamo in quella che era una sfida fondamentale da vincere in chiave salvezza. Le giallorosse hanno gestito i pochi momenti difficili con grande maturità nonostante la stanchezza del match di appena tre giorni prima contro Firenze. I tre punti servivano come non mai, anche perché ora la squadra sarà attesa da tre trasferte consecutive (tra cui quella sul campo di Conegliano), una assenza prolungata dal pubblico amico che potrà essere affrontata con il morale a mille. MVP della partita è stata nominata capitan Bechis, protagonista di alzate millimetriche e di corse a perdifiato per rendere sempre imprevedibile il gioco della squadra. Top scorer, invece, è stata Celeste Plak, autrice di 16 punti.

Primo set: coach Cuccarini si affida al sestetto composto da Bici, Bechis, Rivero, Plak, Rucli, Correa, con Ferrara libero. Bergamo parte meglio, complici forse le “tossine” non ancora smaltite dalle Wolves dopo la trasferta di 72 ore prima a Firenze. Non a caso il primo vantaggio giallorosso arriva a metà parziale, grazie a un doppio ace di Rivero che consente poi alle compagne di mantenere un buon margine. Gli attacchi di Bici e Plak funzionano e una “sventola” di prima di Correa regala alle padrone di casa il massimo vantaggio (21-17). La frazione di gioco fila via liscia senza grandi sussulti ed è un errore al servizio delle ospiti a sbloccare il punteggio in favore di Roma.

Secondo set: starting six + 1 confermato per la Roma Volley Club che parte con maggiore piglio rispetto al set precedente. Da Silva è però l’avversaria più insidiosa, tanto che Bergamo riesce prima a pareggiare e poi mettere la freccia grazie a qualche errore giallorosso di troppo in ricezione. Si inizia a viaggiare sui binari dell’equilibrio ed è soltanto sul 17-17 che sembra esserci un break promettente per le padrone di casa, 4 punti consecutivi impreziositi dall’ace della solita Rivero. Roma guadagna sempre più fiducia, come ben testimoniato dai cinque set point conquistati che assicurano il meritato 2-0 (punto decisivo di Plak).

Terzo set: Cuccarini continua a confermare le titolari del match, una mossa volta a chiudere una volta per tutte la contesa. In effetti sono proprio le padrone di casa a partire forte, con Rucli grande protagonista dell’avvio di set (5-1 con tre punti della centrale friulana, due dei quali arrivati grazie ad altrettanti ace). Bergamo prova in tutti i modi a rimanere in partita e la squadra di coach Solforati produce il massimo sforzo portandosi a una sola lunghezza di distanza (15-14). Fortunatamente Plack, Rivero, Correa e Bici mostrano i muscoli e consentano alle giallorosse di azzardare la fuga sul 19-14. Il finale è ordinaria amministrazione per le padrone di casa che, trascinate da una Bici in grandissima forma, portano a casa un 3-0 preziosissimo per la classifica. Il tabellino del match:

ROMA VOLLEY CLUB-VOLLEY BERGAMO 1991 3-0 (25-21, 25-21, 25-22)

ROMA: Plak 16, Ciarrocchi, Rivero 12, Bechis 1, Madan, Ferrara, Rucli 4, Valoppi, Schwan, Muzi, Monteneri, Bici 11. All. Cuccarini

BERGAMO: Gennari 1, Bovo 3, Fitzmorris, Rozanski 2, Butigan 7, Scialanca, Cecchetto, Da Silva 10, Pasquino, Cicola, Nervini 7, Pistolesi 1, Davyskiba 14, Melandri 3. All. Solforati