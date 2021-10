Esordio vincente per la Roma Volley che fa suo il derby con la Lazio

Ci sono volute 2 ore e 20 minuti alla Smi Roma Volley per aggiudicarsi la prima vittoria della stagione. La squadra di Fabio Cristini ha sconfitto per 3-2 (21-25, 17-25, 25-21, 25-20, 15-10) la Lazio Pallavolo all’esordio in serie B. Se la sono vista brutta i giallorossi sotto 2-0, ma al piccolo trotto e con grande caparbietà e pazienza hanno rimontato punto su punto, set su set. Complimenti alla Lazio che ha disputato una grande partita soprattutto nei primi due parziali in cui non ha sbagliato praticamente nulla, giocando in maniera perfetta in fase di cambiopalla e muro-difesa. Roma nella prima parte è andata a fasi alterne, male al servizio e nella costruzione del gioco con una ricezione balbettante. Poi dal terzo set, spinta da Rossi in battuta e da Sablone in attacco, ha accorciato le distanze. Nel quarto lotta punto a punto con Giacomo De Fabritiis che ha preso in mano il gruppo, determinante in attacco ed “equilibratore” dietro. Nel quinto set la Roma Volley ha continuato a crescere. Una squadra che ancora deve oliare i meccanismi ma che quando ha trovato la quadratura ha saputo girare la partita e giocare ad alti livelli. Il pensiero di De Fabritiis: “Loro ci hanno messo in difficoltà con il servizio, poi siamo cresciuti e abbiamo preso confidenza. Abbiamo cambiato la partita dal terzo, loro sono calati. Possiamo ancora crescere, siamo convinti di farlo, ma dobbiamo ancora lavorare”.

ROMA VOLLEY - LAZIO PALLAVOLO 3-2

PARZIALI: 21-25, 17-25, 25-21, 25-20, 15-10