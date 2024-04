Erblira Bici lascia la Capitale: “Felice di aver riportato Roma dove merita di stare”

L’addio era nell’aria da qualche giorno, ma ora che è ufficiale fa scendere forse qualche lacrimuccia in più. Erblira Bici, l’opposto albanese che ha trascinato la Roma Volley Club nelle ultime due stagioni (prima in A2 e poi in A1), ha affidato ai social il proprio saluto alla Capitale, segno che nella prossima stagione non vestirà più giallorosso. Se ne va con un bottino nella massima serie della pallavolo femminile di tutto rispetto: quasi 500 punti (491 per la precisione), dietro soltanto a Egonu e Antropova, 20 ace e 27 muri vincenti.

Questo il post apparso online a sua firma: “Per me, che sono di carattere sensibile, è sempre difficile dire addio (anche se, non si sa mai, forse sarà solo un arrivederci). Stavolta lo è ancora di più. Sono arrivata due anni fa a Roma attirata da un progetto ambizioso, cercata da una società che non nascondeva le proprie velleità di essere protagonista. Tutti insieme, società, tecnici e noi atlete, abbiamo ottenuto risultati che sono andati al di là delle aspettative più ottimistiche. Una trionfale promozione in A2 e la conquista della Coppa Italia lo scorso anno, il raggiungimento dei playoff quest’anno sono risultati che mi riempiono di orgoglio. Ma ciò che mi rende ancora più felice è l’aver riportato la città di Roma dove merita di stare, cioè tra le grandi della pallavolo. Aver visto il Pala Tiziano strapieno che ci applaudiva non solo quando vincevamo ma anche quando uscivamo sconfitte, è stato un segno evidente di quanto i nostri tifosi abbiano compreso il nostro impegno costante per onorare la maglia e la città”.

Bici ha poi aggiunto: “A livello personale ho ottenuto riconoscimenti importanti, ma nulla sarebbe stato possibile senza l’aiuto delle mie compagne con cui ho condiviso questo viaggio durato due anni. Pertanto le ringrazio di cuore e le abbraccio ad una ad una; il legame instaurato tra di noi sarà per sempre. Ringrazio l’intero staff tecnico, a cui associo anche lo staff medico e fisioterapico, che ci ha permesso di ottenere questi risultati, e mi permetto di fare un ringraziamento speciale a Beppe che si è dimostrato un tecnico e un uomo speciale”.

Il post termina con altri ringraziamenti: “Ringrazio tutti i componenti della Società: Pietro, Roberto, Barbara, Andrea che mi hanno voluta a Roma e tutti i loro collaboratori che hanno lavorato dietro le quinte dando il loro importante contributo. Ringrazio tutti i tifosi, in primis Il Branco, che ci hanno sempre seguito in casa e in trasferta, e che ci hanno spesso sospinto verso la vittoria: sentire il loro calore e la loro passione ci ha ancor di più responsabilizzate e motivate”.