Due su due per la Smi Roma Volley, ko Casal Bertone

Contro Casalbertone arriva la seconda vittoria per la Smi Roma che firma un bis d’autore. Al PalaFonte la squadra di Cristini in soli 68 minuti ha avuto la meglio per 3-0 (25-19, 25-12, 25-17) dei ragazzi di Racanella in un match che ha visto i giallorossi imporre il ritmo dall’inizio alla fine. Rossi e compagni rispetto alla partita di sette giorni fa contro la Lazio hanno giocato con ben poche sbavature in tutte le fasi del gioco, ma sicuramente la fase break è andata decisamente meglio con un’ottima fase break e una battuta che ha saputo mettere in difficoltà la squadra avversaria nella costruzione del gioco. Una Roma concreta che non ha fatto sconti e chiuso al momento opportuno. Bene nel primo set con la Smi che si porta subito avanti di qualche punto e grazie a un cambiopalla regolare nel rush finale aumenta i giri del motore, Casalbertone sbaglia e si porta in vantaggio. Nel secondo set non c’è stata praticamente storia con solo Roma Volley in campo, nel terzo ancora il servizio porta avanti la squadra di casa che gestisce come un orologio e chiude.

Il pensiero a fine partita del capitano Lorenzo Rossi: “L’obiettivo è prendere costanza e la prima partita ci ha dimostrato che dobbiamo ancora lavorare per esser più efficaci a lungo. Con Monti facciamo un bel gioco evoluto che ha bisogno di esser rodato, oggi tra alti e bassi riusciamo a esprimere una bella pallavolo, l’obiettivo è rimanere costanti e mettere a punto altri meccanismi. Abbiamo una squadra di buoni battitori tra tattici e di potenza, al momento stiamo raccogliendo i frutti, andiamo avanti così”.

Smi Roma Volley - Pol. Casal Bertone 3-0

Parziali: 25-19, 25-12, 25-17