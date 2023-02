La Dream Team Roma Volley: la pallavolo fra sport e sociale

Continua il percorso della Dream Team Roma la squadra di volley femminile che svolge un ruolo sociale, riguardante l'inclusione e non solo, importante e di primo livello.

La società di pallavolo è infatti pronta ad accogliere nuove atlete per il proprio settore giovanile con l'apertura della fase di reclutamento per le bambine 2012/2013 Under 12 e per la classe 2013-2016. Nato nel 2023 il sodalizio di Casal Bruciato, porta così avanti un processo di crescita sportivo e sociale che mira ad arrivare ai risultati attraverso la costruzione di atlete complete. Le giovani vengono accompagnate nel loro percorso di vita, con la massima attenzione alle dinamiche psicologiche. Lo staff tecnico ricerca in questo modo un approccio ecologico, aperto al dialogo, che aiuta le atlete ad esprimersi al meglio delle proprie potenzialità, attraverso la sperimentazione di soluzioni tecniche in autonomia.

Proprio per questo all'esperienza agonistica la Dream Team Roma lavora sul sociale. Infatti la società giallobù ha in essere un protocollo d’intesa col Centro Antiviolenza (via Solazzi) di Torraccia nel municipio Roma IV per combattere il tema della violenza sulle donne ma non solo. La Dream Team Roma ha anche un accordo con l’Associazione italiana contro le leucemie, ed una sinergia con Cittadinanzattiva Onlus, per promuovere iniziative di formazione rivolte a giovani e adulti su temi come l’educazione civica, il risparmio energetico e la tutela ambientale.

Di recente la società ha anche trovato un accordo con la Lucky Red per la promozione del film d’animazione ‘Marcel The Shell’ in uscita il 9 febbraio nelle sale che ha come protagonista il piccolo e simpatico mollusco è pronto a conquistare il cuore delle giovani atlete, trasmettendo proprio quei valori di inclusione e di appartenenza ad una comunità, che sono alla base della filosofia del club.