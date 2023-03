Dream Team Roma: le date della finali dell'Under 18 e Under 16

Appuntamenti importanti per la Dream Team Roma, la squadra di pallavolo femminile della Capitale he svolge un ruolo sociale importante e di primo livello.

Le selezioni Under 18 e Under 16 della Dream Team si giocheranno il titolo di campione provinciale sfidando rispettivamente la Green Volley e una fra Pallavolo Pomezia e lo stesso Green Volley. L'Under 18 scenderà in campo per la finale domenica 5 marzo alle ore 09:00 a Castelnuovo di Porto, mentr el'Under 16 sarà in scena a Fiano Romano domenica 12 marzo alle ore 11:00.

Entusiasmo in casa del Dream Team Roma, con il sodalizio del Tiburtino che oltre alla componente sportiva scende in campo per l'inclusione come dimostrato già in passato.