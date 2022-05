Dopo l'ottima stagione in B1 per il Volleyò è tempo di conquistare il titolo regionale

Il campionato di Serie B1 di volley femminile è appena terminato, ma le ragazze dell’Under 18 del Volleyrò Casal De’ Pazzi non sanno stare con le mani in mano. Si sta infatti avvicinando a grandi passi il giorno della Finale Regionale a cui la formazione romana parteciperà e a cui sta lavorando duramente. L’obiettivo è quello di farsi trovare nelle condizioni migliori per non fallire l’appuntamento in programma domenica prossima a Guidonia. Avversario di turno sarà il Volley Friends.

Concluso il percorso delle finali giovanili territoriali di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo, si spalanca la strada sulle finali regionale targate FIPAV Lazio. La sfida, in programma a partire dalle 16:00, metterà in palio il titolo di "campione regionale" e verrà trasmessa sul canale YouTube della FIPAV Lazio. Come già anticipato, la stagione disputata in B1 è stata una palestra più che idonea per affrontare una finale prestigiosa come quella di cui si sta parlando.

L’Under 18 del Volleyrò ha accarezzato per diversi mesi il sogno di disputare i play-off che avrebbero potuto portarla in Serie A2: il campionato è terminato poi con un lusinghiero sesto posto nel girone E, ma a breve distanza da formazioni attrezzate come la Lucky Wind Trevi. Di sicuro queste ragazze non smetteranno di rendere orgogliosi i loro sostenitori.