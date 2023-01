Domani la finale di Coppa Italia di A2: Roma Volley Club verso il big match con Brescia

Lo spettacolo deve continuare. Sulla scia dell’entusiasmo e della bella prestazione di squadra messa in campo mercoledì nella semifinale contro la forte Trento (3-1), le Wolves preparano mente e corpo per l’atto finale di Coppa Italia di serie A2: l’appuntamento è per domenica 29 gennaio alle ore 14 nella prestigiosa cornice dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Ad attendere la formazione di coach Cuccarini, c’è la Volley Millenium Brescia, detentrice della coppa per l’anno 2021/2022.

La squadra di Beltrami, che in campionato sta lottando per riaccaparrarsi il primato nel girone A, non ha bisogno di presentazioni. Dalla sua un roster d’esperienza dove militano le due ex romane, Consoli e Pamio, che insieme al resto del gruppo metteranno tutto il loro valore per tentare di bissare l’impresa e fermare l’imbattuta Roma. Dopo aver firmato il sedicesimo colpo consecutivo fra Coppa Italia e campionato, la Roma Volley Club va a Bologna per confermare il suo ruolo da prima della classe e tentare l’impresa di inanellare un altro successo che scriverebbe la storia per il club capitolino.

Anche questa volta, il rush finale di Bechis e compagne è iniziato in allenamento dove, con il resto dello staff, il match alle porte è stato preparato nei dettagli, con l’impegno, una volta in campo, di lottare fino all’ultimo punto. Fra il folto pubblico festante dell’arena, ci saranno ancora una volta i tifosi de “Il Branco” e gli altri tifosi romani, pronti, ora più che mai, a dar sostegno alle giallorosse.

Giuseppe Cuccarini, coach della Roma Volley Club: “Le finali sono partite particolari e sono molto felice per la società che sta facendo di tutto per metterci nelle condizioni migliori. È chiaro che le partite di finale vanno affrontate per vincere, non per altro. Noi lo faremo, poi vedremo se saremo in grado di riuscire nel tentativo. Sicuramente l’affronteremo con questa volontà. Quello che abbiamo fatto finora ci dà coraggio, consapevolezza e son sicuro che riusciremo, col lavoro fatto in queste ore, di garantire una prestazione di alto livello.”