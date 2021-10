"Distanti ma Uniti": nasce la collaborazione tra Roma Volley Club e Fenice Pallavolo

L’amore per la pallavolo, l’amore per la città di Roma, la voglia di dare la possibilità a tutti i ragazzi e le ragazze di crescere, sportivamente e anche umanamente. Con queste intenzioni nasce la sinergia tra Roma Volley Club e Fenice Pallavolo. Ecco l’annuncio dei presidenti delle due compagini Rocco Benedetto e Antonello Barani che uniti da un unico obiettivo, hanno deciso di dare lo start a questa idea. “Distanti ma uniti”: sì, perché parliamo di due società che si trovano lontane chilometri nella Capitale, ma non per questo non possono mettere in atto una sinergia che avrà il compito di catalizzare i migliori talenti: “Cercheremo di dargli la possibilità di crescere e soprattutto di riconoscersi dentro un progetto – ha spiegato Antonello Barani – con una sola bandiera, quella della città di Roma”. “Vogliamo dimostrare alla città che quando c’è la volontà di fare qualcosa, si possono superare molti ostacoli. Speriamo possa essere da traino per altre società – ha detto Rocco Benedetto – noi siamo aperti a tutti quelli che si vogliono avvicinare a questa nuova iniziativa”.

UNIONE E STRUTTURE

L’unione di due club per “catturare” i migliori giovani in prospettiva. La struttura di due società che nel corso del tempo hanno raggiunto obiettivi importanti, non solo nell’ambito del settore giovanile. Ma non solo, anche la possibilità, reale, di allenarsi in centri sportivi all’avanguardia, con tecnici preparati, con preparatori atletici che si aggiornano continuamente. La professionalità al servizio dei ragazzi. Il sogno può iniziare. Sì, “Distanti ma uniti” è realtà.