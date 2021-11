Derby della verità tra Smi Roma e Roma 7

Sarà uno scontro tra titani. Un match da vivere tutto d’un fiato, una partita che potrebbe voler dire molto nell’economia non solo del prossimo futuro, ma dell’intera stagione. La Smi Roma Volley nella settima giornata di andata (le prime due devono ancora esser recuperate) se la vedrà sul campo della Roma 7, prima in classifica a punteggio pieno. Sabato alle ore 19 nella palestra Giorgi si affronteranno due delle migliori formazioni del girone, entrambe puntano a stare nei piani alti della classifica. La Smi Roma ha ottenuto quattro vittorie come la formazione di Ivano Morelli, ma ha un punto in meno “perso” nella sfida iniziale con la Lazio.

Le due realtà si conoscono molto bene, Rossi e compagni hanno i mezzi e la capacità per fare bene e raccogliere punti. Così, dopo il match della scorsa settimana con il Cus Cagliari un altro impegno tosto, ma del resto ci sono molte pretendenti ai primi due posti (necessari per i playoff). Il gioco sta migliorando e anche l’intesa sta crescendo. Importante sarà l’approccio alla gara.

Il pensiero del coach giallorosso Fabio Cristini: “Per la seconda settimana consecutiva ce la vedremo con una squadra ambiziosa e che punta in alto. Sarà un duro impegno, loro sono molto quadrati, giocano di squadra, poi il Giorgi è un campo impegnativo, dovremo esser bravi ancora una volta nell’approccio, partire bene concentrati”.