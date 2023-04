Cus Cagliari non fa sconti, Anguillara a testa alta: 3-0

Niente da fare per il volley Anguillara che in casa cade contro il Cus Cagliari 3-0.

La squadra sarda dimostra di avere più qualità nei momenti decisivi, onore però agli anguillarini che questa volta perdono senza rimpianti visto che nei primi due set restano incollati al punteggio, poi nel terzo parziale cedono senza trovare la forza di reagire, con gli ospiti che filano dritti verso il 3-0 e l'ennesimo successo di stagione.

Anguillara tornerà in campo fra due settimane volando in Sardegna per affrontare l'altra corazzata isolana, ovvero Sarroch, prima di dare il via al rush finale. C'è da fare punti per non rischiare di essere nuovamente coinvolti nella zona rossa.

IL TABELLINO

ANGUILLARA - CUS CAGLIARI 0-3

I parziali: 22-25, 17-25, 13-25