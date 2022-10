Cuore Fenice, la spunta al tie-break con una combattiva Pallianus: 3-2

Ritorna alla vittoria la Fenice di Massimiliano Giordani, che nella maratona del PalaFerretti batte per 3-2 un mai domo Pallianus.

Sembrava tutto facile per i ragazzi blackorange, avanti due a zero e quasi senza problemi nella prima parte di gara. Poi tac, si spegne la luce, e la voglia della squadra ospite viene fuori bravi a rientrare in partita e a vincere senza particolari difficoltà il terzo ed il quarto set.

Il quinto parziale è un film. Con continui capovolgimenti che alla fine portano al doppio break della Fenice, la chiude ai vantaggi 18-16 mettendo le cose a posto.

È stata una partita intensa, tirata, che la squadra del presidente Benedetto Rocco ha voluto a tutti i costi portare a casa anche per mettersi alle spalle la sconfitta della scorsa settimana contro Virtus Roma. Obiettivo raggiunto con un Pallianus al debutto in B che ha fatto comunque vedere delle buone cose. Gli ospiti hanno conquistato il terzo punto della propria stagione muovendo la propria classifica, ma il match è della Fenice.

FENICE ROMA VOLLEY – PALLIANUS VOLLEY 3-2

Parziali: 25-22, 25-21, 20-25, 17-25, 18-16