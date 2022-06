Prime conferme in casa Anguillara: ecco Spampinato e Fornaro

Nuova stagione, ma vecchie conoscenze in casa Anguillara.

Federico Spampinato e Alessio Fornaro restano, infatti, nella società romana e sono pronti per continuare a portare in alto i colori della nostra società. Dopo la brillante stagione dello scorso anno, Federico ed Alessio vogliono essere nuovamente protagonisti al Palafagiani.

Due conferme fondamentali dal punto di vista tecnico ed umano. La loro esperienza sarà uno dei punti fermi della nostra serie B. Quali saranno le prossime novità?

Un video sulla pagina Facebook della società preannuncia “cambiamenti” in vista, decisive le prossime ore per decifrare al meglio il futuro di Anguillara.