Coach Tarquini concede il bis: guiderà lo United Pomezia anche nella stagione 2023-2024

Lo United Pomezia sta preparando una nuova stagione da protagonista nel campionato di Serie B1 del volley femminile. Proprio in queste ultime ore la società romana ha annunciato la guida tecnica per quel che riguarda il 2023-2024. Si tratta di una conferma, vale a dire Gianluca “Bimbo” Tarquini, il tecnico che ha preso le redini della squadra lo scorso anno prendendo il posto di Gianluca Lacasella, arrivando a sfiorare i play-off promozione.

Il club del presidente Viglietti lo ha annunciato ufficialmente tramite i propri canali: “Siamo felici di continuare la collaborazione sia per la prima squadra che come direttore tecnico del nostro settore giovanile! Oltre alla sua grande competenza tecnica, Bimbo porta in palestra energia e passione illimitate con l’obiettivo di far dare sempre il massimo alle sue atlete!”. Il ruolino di marcia di Tarquini è stato impressionante. Il debutto sulla panchina rossoblu è avvenuto l’11 febbraio scorso, in occasione della prima gara del girone di ritorno e già in quel caso si sono apprezzate le doti dell’allenatore, capace di battere al tie-break l’Amando Volley che ha poi soffiato l’ultima piazza per i play-off proprio alle pometine.

Da quel momento sono arrivate altre sette vittorie consecutive, prima dell’unico ko subito al PalaCupola contro Melendugno che è poi salita in A2. In 11 gare, dunque, la gestione Tarquini ha garantito 10 successi e una sola sconfitta, ma soprattutto la conquista di 28 punti sui 33 disponibili. Nel girone d’andata, invece, lo United si era fermata a quota 18 punti, segno che c’è stato un miglioramento sensibile e soprattutto visibile nella fase di gioco. Un “Bimbo” prodigio, dunque, da cui ci si attendono faville anche per quel che riguarda la prossima stagione, in attesa di conoscere il nuovo roster rossoblu.