Coach Cuccarini rimarrà alla guida della Roma Volley Club anche in Serie A1

Un annuncio atteso da tutti dopo l’esaltante stagione 2022/23 delle Wolves. Cuccarini, 65 anni, originario di Città di Castello, residente tra Pesaro e Matera, torna in A1 con la Roma Volley Club dopo un percorso straordinariamente vincente in Italia e in altri importanti campionati esteri: Polonia, Israele, Azerbaigian e Turchia. Nel suo ricchissimo Palmarès 1 Coppa Cev, 1 Campionato italiano, 1 Coppa Italia, 1 Campionato turco, 1 Coppa di Turchia, 2 Campionati polacchi, 1 Coppa di Polonia, 2 Supercoppe polacche, oltre ai due trofei conquistati nell’ultima stagione, la Coppa Italia di serie A2 e il Campionato Italiano di serie A2.

”Sono davvero molto felice di proseguire la mia esperienza come allenatore della Roma Volley Club. Della stagione appena terminata porteremo con noi i due trofei vinti, campionato e coppa, le 28 partite vinte su 29, ma soprattutto la sintonia che si è creata tra Società, Staff e Squadra nel perseguire con la massima determinazione l’obiettivo che avevamo fissato, nel superare qualsiasi di ostacolo si frapponesse tra noi e la nostra ambizione. Sono consapevole che abbiamo davanti a noi una stagione in cui la qualità del livello di competizione si alzerà di molto, ma sono sicuro che questo sarà visto da tutti come uno stimolo che ci aiuterà ad alzare ancora di più l’asticella delle nostre prestazioni in modo da realizzare un’altra stagione piena di soddisfazioni e gratificazioni per tutti noi e per tutti i nostri meravigliosi tifosi. Ambizione e umiltà sono le due parole-chiave che dovranno contraddistinguere ogni nostra attività nel perseguire i nostri nuovi obiettivi."