Città di Frascati, l’Under 18 femminile inizia la fase eliminatoria

Frascati (Rm) – E’ tutto pronto per il debutto dell’Under 18 femminile promozionale del Città di Frascati nella fase a eliminazione. Le ragazze di coach Leonardo Camilli giocheranno domani nella palestra di casa del liceo “Touschek” di Grottaferrata contro la Poolstars in un match in gara unica valido per i sedicesimi di finale. Capitan Silvia Masi, martello classe 2004, parla della sfida: “Non conosciamo le avversarie, non avendole mai affrontate in stagione. Ma di sicuro vogliamo dare il massimo per andare avanti. Obiettivi? Non vogliamo fare programmi, viviamo alla giornata concentrandoci su una partita per volta”. La fase regolare dell’Under 18 femminile promozionale del Città di Frascati (che ormai da tempo fa parte della famiglia sportiva del Volley Club Frascati) ha già dato buone risposte: “Ci siamo piazzate al primo posto ed è stata una conferma delle potenzialità che personalmente pensavo avesse questa squadra. Abbiamo perso una sola partita contro il Sales, “vendicandoci” al ritorno. Ci sono state alcune partite in cui potevamo fare meglio, ma nel complesso le cose sono andate bene”. La Masi è un elemento “storico” di questo gruppo: “Gioco a Frascati ormai da sei anni e mi trovo molto bene in questo ambiente, anche dopo la sinergia nata con il Volley Club Frascati. Sono stata scelta come capitano dalle mie compagne già l’anno scorso e questo mi ha fatto sicuramente piacere. Questo gruppo è allenato da tre anni da coach Camilli: alcune ragazze già si conoscevano, altre si sono inserite nel tempo, ma comunque è sbocciata una bella sintonia e sono fiera dello spirito di squadra che abbiamo fatto nascere”. Questo stesso gruppo sta chiudendo anche le fatiche nel campionato di Seconda divisione: “Lì facciamo più fatica a livello di risultati, ma come prestazione siamo riuscite a giocarcela in qualche caso anche contro avversari più esperti di noi ed è comunque un’esperienza positiva”.