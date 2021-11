Cicchinelli commenta l'avvio di stagione della Genzano e si prepara al big match

Alessandro Cicchinelli si è soffermato sulla bella vittoria in Serie B Maschile della BCC Colli Albani Volley School Genzano. I ragazzi di coach Alberto Gatto hanno battuto in casa 3 – 0 il Marino in un sentitissimo derby dei Castelli Romani. La banda classe 1996 ha analizzato lucidamente il match: “È stata una partita che ci ha dimostrato quanto ancora abbiamo da migliorare soprattutto nell’aspetto della concentrazione – sottolinea Alessandro Cicchinelli – L’abbiamo vinta uscendo nei momenti decisivi, senza lasciare nemmeno un set all’avversario”.

Il giocatore, alla quarta stagione fra le fila della BCC Colli Albani Volley School Genzano, non perde di vista la strada maestra per arrivare al successo finale: “Le vittorie di questo avvio di stagione ci hanno consentito di mettere un’ottima base ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. Ci attendono partite importanti contro squadre attrezzate – spiega la banda genzanese – L’obiettivo è portare a casa il bottino pieno mantenendo il primo posto in campionato”.

Il prossimo impegno, infatti, vedrà la squadra romana opposto alla prima della classe Sacs team volley Napoli.