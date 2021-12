Casoria amara per Anguillara: subito testa al recupero con Pozzuoli

Sconfitta senza attenuanti ma con poche complicazioni di classifica, quella subita ieri da Anguillara sul parquet di Casoria. Che fosse tosta si sapeva in partenza, e se a questo si aggiunge un approccio troppo timido dei Blues, almeno nella fase iniziale dell’incontro, ecco spiegate le ragioni dello stop. Scesa in Campania con una buona classifica e la soddisfazione di aver, sinora, interpretato al meglio il ruolo che il torneo le riserva, la banda Fagiani ha però pagato la buona vena dei locali, alla ricerca di una continuità di prestazioni e risultati che potrebbe tornare utile nel girone di ritorno, oramai alle porte.

Le tre frazioni (25-17, 25-23, 25-19) danno la misura del confronto ma non raccontano appieno la buona reazione che Anguillara ha sfoderato nel secondo set, ed anche nel terzo, con un mini allungo (2-6) però non concretizzatosi. Polveri bagnate poi per le nostre consuete bocche da fuoco, particolare vivacità invece dell’opposto di casa Fabio Losco: ecco l’ultimo ingrediente del successo casalingo.

Ed ora tempo per piangere sul latte versato davvero non ce n’è: fra appena 72 ore c’è il recupero dell’ottava giornata, tutti di nuovo in autostrada, direzione Pozzuoli, per fare visita alla seconda della classe, ieri uscita sconfitta di misura dal confronto stellare con Napoli, e che avrà di sicuro grande voglia di riscatto immediato con cui dover fare i conti. Bisognerà scendere all ”Errico” con la testa sgombra e senza pensare alla classifica.