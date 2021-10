Cambio di orario per Acqua & Sapone Roma - Il Bisonte Firenze di domenica prossima

Cambio di orario per Acqua & Sapone Roma - Il Bisonte Firenze, che in origine si sarebbe dovuta disputare domenica prossima alle ore 20:30. Il giorno rimarrà invariato, mentre non sarà così per l'orario: quello ufficiale sarà, a partire da oggi, quello delle 19:30.

Ecco nel dettaglio la nota della società, tratta dalla sua pagina Facebook, che riportiamo nella sua integrità:

"La Lega Pallavolo Serie A Femminile ci ha comunicato che per esigenze televisive l'orario della partita di domenica 31 ottobre tra Acqua & Sapone Roma Volley Club Femminile e Il Bisonte Volley Firenze verrà anticipato alle 19:30.

Per quanto riguarda la concomitanza con la giornata conclusiva del G20 in zona EUR ci è stata assicurata la possibilità di accedere al Palazzo dello Sport di Roma Eur per il pubblico che assisterà alla partita.

Nel caso ci venissero fornite indicazioni in merito alla viabilità o a percorsi alternativi a quelli abituali, vi aggiorneremo sulle nostre pagine ufficiali.

Biglietti già in vendita online su https://www.romavolleyclub.it/biglietteria-a1/ , presso i punti vendita Ticketone e presso la Segreteria RVC a Palocco.

Promozioni per tesserati FIPAV disponibili solo tramite Segreteria RVC, per informazioni scrivere a: wolves@romavolleyclub.it"