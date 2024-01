Sostegno incondizionato, creatività, fede incrollabile: il Branco è molto più di un semplice gruppo di tifosi 

Lo spettacolare match di due giorni fa al PalaTiziano che ha visto l’Aeroitalia SMI Roma strappare un punto alla blasonata e quasi invincibile Imoco Conegliano ha portato con sé molte conferme. Anzitutto le Wolves possono competere con chiunque nel campionato di A1, poi l’impianto di Piazza Apollodoro è un vero e proprio catino che ribolle di gioia ed entusiasmo. Ultima, ma non meno importante conferma, è quella del ruolo del Branco, il nome scelto dal gruppo di tifosi più caldi della formazione giallorossa che non smettono di seguire e sostenere la squadra di coach Cuccarini. Definirli semplicemente “tifosi”, però, è limitativo. Il Branco ha ricevuto da tempo il riconoscimento ufficiale da parte della società ed è composto da un universo a dir poco variegato: studenti, lavoratrici e lavoratori di ogni settore, professionisti e famiglie intere. In poche parole, il volto pulito del tifo che fa tanto bene a uno sport come la pallavolo.

Roma Today ha contattato questa splendida realtà a tinte gialle e rosse per conoscerla più a fondo: “Siamo un gruppo di persone unite dall’amore per lo Sport, quello con la S maiuscola, fatto di agonismo, competitività, grinta, ma anche e soprattutto rispetto, divertimento e spirito di inclusione. Ci ha fatti incontrare la passione comune per la pallavolo e la Roma Volley, ma quello che ci ha resi una tifoseria è stato lo spirito di squadra, proprio come quello delle ragazze. La società ci ha sempre dimostrato stima e fiducia e non manca mai di ricordarci che siamo il settimo giocatore in campo. E noi ogni domenica scendiamo in campo. I nostri cori, le nostre bandiere, i nostri tamburi non si spengono fino al fischio finale. Questa è la nostra forza, non si molla mai”.

Un sostegno incondizionato che dura dalla prima sfortunata apparizione della Roma Volley in A1, nella stagione 2021-2022, prima al PalaEur e poi, in A2, nell’impianto di Guidonia. Non manca proprio nulla al loro repertorio di cori, una creatività che non si può non apprezzare all’interno del PalaTiziano. L’ultima novità è stato un coro dedicato a coach Cuccarini, ideato casualmente a poche ore dall’ufficialità del rinnovo dell’allenatore umbro e ispirato alla canzone “Supercafone” del Piotta: “Il nuovo coro per Cuccarini è nato durante il viaggio di ritorno dalla trasferta di Busto Arsizio perché in realtà la pezza che abbiamo preparato per lui era già pronta prima del rinnovo del contratto perché pensiamo che sia lui il primo trascinatore di questa squadra. Mentre tornavamo con il nostro il pulmino è partita la canzone del Piotta, ad un certo punto una componente del fan club ha detto «aspettate che viene fuori il coro per Cucca» quindi ci siamo messi a cantare qualche parola, l'abbiamo sistemato ed eccolo qui”.

Una scelta musicale apprezzata proprio dal tecnico che ha battuto la mano sul petto prima di Roma-Conegliano dopo aver sentito il suo nome associato al coro. Il Branco è questo e molto altro, ma soprattutto è l’esempio di come dovrebbe essere davvero il tifo in qualsiasi sport: “Seguire le ragazze fuori casa non è semplice perché il campionato è decentrato quasi tutto al Nord, ma nonostante le lunghe distanze cerchiamo sempre di non lasciarle sole. Non andiamo in curva per fischiare, criticare, insultare. Siamo lì per passione e amore. Siamo lì per animare il palazzetto e trascina con noi anche chi si avvicina occasionalmente a questo sport”. Un obiettivo che, finora, è stato raggiunto in pieno.