La Lupa azzanna il Bisonte: bottino pieno per l’Aeroitalia SMI Roma contro Firenze

Firenze lo sai, non è servita a cambiarla. Così cantava Ivan Graziani nel lontano 1980 e per fortuna l’Aeroitalia SMI Roma non ha preso alla lettera questo verso musicale. Anzi, è stato proprio contro una squadra del capoluogo toscano che le Wolves sono tornate al successo in campionato, una gioia che mancava da oltre un mese e mezzo. Per la precisione era dallo scorso 10 dicembre che le giallorosse non conquistavano i 3 punti (3-0 a Trento): per piegare il Bisonte sono serviti 4 parziali che rendono ora la classifica di A1 davvero interessante. Roma è salita infatti a quota 22 tornando in piena corsa per il discorso play-off che distano appena due lunghezze. Top scorer (26 prodezze) e MVP della partita è stata Erblira Bici per cui ormai non esistono complimenti adeguati. L’Aeroitalia SMI tornerà in campo domenica 4 febbraio in occasione della trasferta di Bergamo.

Primo set: coach Cuccarini punta sullo starting six composto da Bechis, Bici, Rivero, Rucli, Correa, Melli con Valoppi libero. La posta in palio è altissima e a risentirne è il punteggio che viaggia sui binari dell’equilibrio e con continui botta e risposta tra le due squadre (capitan Bechis, in particolare, è tra le più prolifiche con 2 punti realizzati già nei primi scambi). L’11-11 sembra inchiodare Roma e Firenze a metà set, poi c’è la prima vera fuga del match ed è targata Aeroitalia SMI (16-11). I punti di Giulia Melli garantiscono un margine rassicurante poi è Bici a salire in cattedra per un più che promettente 22-16 in favore delle Wolves. Roma si guadagna senza grossi affanni 6 set point e il secondo è quello decisivo, la schiacciata da posto 4 di Melli che fissa il punteggio sul 25-19.

Secondo set: nuovo parziale ma a farla da padrone sono sempre Giulia Melli ed Erblira Bici, stavolta poi il copione non si ripete e le Wolves provano subito ad allungare (7-4). Peccato che Ishicawa e Alsmeier siano due ossi duri e riportino in fretta il punteggio in equilibrio (8-8). Il Bisonte cerca più volte di mettere la freccia e riesce a piazzare un break importante che la porta sul +3 (10-13), costringendo coach Cuccarini a chiamare time-out. L’emorragia di punti non si ferma, le fiorentine ne inanellano altri due di fila e a quel punto Roma comincia a faticare, forzando gli attacchi e rimanendo troppo distante nel punteggio. Le giallorosse si rimboccano le maniche e grazie alla doppietta di Rucli e all’ace di Bechis tornano a contatto (15-17). Il massimo sforzo dell’Aeroitalia SMI porta al -1 (19-20), ma è un fuoco di paglia, Firenze si assicura 4 palle set e pareggia i conti.

Terzo set: Il Bisonte parte forte con un perentorio 3-1 e il successivo 6-3 che suonano tanto come un guanto di sfida. Roma ha la capacità di reagire (8-8) e di portarsi avanti con un pallonetto di Bici (10-9). Il vantaggio giallorosso diventa ancora più interessante (15-12), costringendo coach Parisi al primo time-out del parziale. Le toscane si rifanno sotto e tornano a una sola lunghezza di distanza (16-15), piazzando poco dopo il colpo del pareggio (18-18). A quel punto le Wolves puntano più sulla sostanza, un atteggiamento che frutta un prezioso +4 (22-18) reso ancora più entusiasmante dall’ace di Rivero. È un vantaggio che non è purtroppo sufficiente, le toscane riequilibrano il risultato (22-22). Melli e un attacco out delle ospiti rimettono di nuovo tutto in discussione e il secondo set point è quello decisivo per il nuovo vantaggio capitolino.

Quarto set: Roma parte a spron battuto, trascinata da Bici e dall’ennesimo ace di Rivero (4-2). Le Wolves fiutano la conquista della posta piena e azzardano l’allungo (7-3), un “tesoretto” che resiste e si fa più consistente grazie alle prodezze di Bici (12-6). Il gap si amplia a macchia d’olio (15-8), più per gli errori fiorentini ma le padrone di casa sanno come approfittarne. Correa e Bici (ace) non hanno pietà delle ospiti che comunque provano generosamente a rimontare (17-13). Per fortuna è un muro giallorosso a togliere le castagne dal fuoco durante uno scambio cruciale e infinito. Le distanze tornano rassicuranti sul 20-14, mentre il successivo 22-16 di Rucli somiglia tanto a una sentenza già scritta. L’Aeroitalia SMI non può che gongolare con 6 match point, a far impazzire il PalaTiziano è un attacco out del Bisonte che sancisce il definitivo 3-1. Il tabellino del match:

AEROITALIA SMI ROMA-IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-19, 20-25, 25-23, 25-18)

ROMA: Madan, Bechis 4, Rivero 10, Ciarrocchi, Ferrara, Rucli 7, Valoppi, Correa 7, Melli 19, Schwan, Muzi, Bici 26. All. Cuccarini

FIRENZE: Stivrins, Ishikawa 13, Leonardi, Battistoni 1, Alsmeier 16, Montalvo, Kipp 22, Lazic, Mazzaro 7, Graziani 7, Agrifoglio, Kraiduba 2, Ribechi, Acciarri. All. Parisi