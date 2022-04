Battuta d'arresto per Genzano, Casoria vince al tie-break

Prima battuta d’arresto in Serie B Maschile per la BCC Colli Albani Volley School Genzano nell’era Brandimarte. I genzanesi hanno perso 3 – 2 a Casoria in un match equilibrato durato ben due ore e mezza. Il libero Giacomo Diociaiuti non ha nascosto il proprio rammarico: “La squadra ha perso un match ben giocato per lunghi tratti – spiega il giocatore della BCC Colli Albani Volley School – Purtroppo i nostri ormai noti ed inspiegabili cali sono stati fatali nel risultato finale”.

Il libero genzanese ha anche parlato del lavoro con il nuovo tecnico: “L’approccio di coach Brandimarte è stato sicuramente positivo. Il suo metodo consiste nel coinvolgere tutti cercando di farci migliorare laddove siamo carenti. Questa è la strada per limitare sempre di più gli errori”.

Giacomo Diociaiuti ha infine parlato di finale di stagione e futuro: “Vorremmo vincere le partite che restano per centrare l’obiettivo terzo posto. La conclusione positiva del campionato è importante anche dal punto di vista mentale per ripartire bene in vista della prossima stagione”.