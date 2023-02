B1: Volleyrò “ubriaco” di Marsala, la prima gara del girone di ritorno è uno spettacolo

Melendugno chiama? Il Volleyrò risponde “presente”. Il botta e risposta del girone E della Serie B1 di volley femminile è andato in scena a distanza di 24 ore. Ieri la Narconon ha superato le giovani romane in classifica al terzo posto, ma il gradino più basso del podio è stato nuovamente conquistato dalla formazione di coach Ebana che ha espugnato oggi pomeriggio il taraflex della Fly Volley Marsala. È stata una vittoria autoritaria quella dell’Under 18, chiamata ad affrontare una lunga trasferta che però non ha inciso sulla prestazione. Lo 0-3 è stato più che meritato e permette al Volleyrò di rimanere a debita distanza dalla capolista Arzano (4 punti) e dalla vicecapolista Amando Volley (una sola lunghezza).

La formazione di Casal De’ Pazzi ha avuto inizialmente in mano il pallino del gioco. Nel primo set il margine di vantaggio è diventato più consistente (6-3, 10-4), prima del riavvicinamento pericoloso delle padrone di casa (15-14 per il Volleyrò). Sul 21-19 per le romane, l’arbitro ha prima assegnato il punto alla Fly Volley dopo un muro delle siciliane giudicato dentro al campo, salvo poi correggere la decisione. Dal possibile -1 si è andati dunque sul +3, ma le emozioni non sono finite qui. Il parziale si è deciso ai vantaggi dopo il recupero di Marsala che ha anche avuto una palla set in proprio favore (25-24).

Il Volleyrò si è fortunatamente rimboccato le maniche risolvendo il parziale poco dopo (28-26). Nella seconda frazione di gioco l’equilibrio è tornato a bussare alle porte del PalaBellina, come ben testimoniato dal provvisorio 11-11 e dal successivo 22-20 in favore delle ragazze di coach Ebana. La squadra capitolina è stata però in questo caso più attenta a gestire il prezioso vantaggio, approfittando nel migliore dei modi delle 4 palle set per portarsi sul 2-0.

La voglia di rivalsa da parte delle siciliane si è tradotta in un avvio veemente della Fly Volley nel terzo set. I grandi sforzi della squadra di casa di tornare in partita, però, sono stati resi vani dagli attacchi del Volleyrò che ha riportato in parità il punteggio (16-16) e poi assestato il secondo 25-20 di giornata che ha chiuso definitivamente la contesa. Fra una settimana, al PalaScozzese andrà in scena la prima partita casalinga delle romane nel girone di ritorno contro il fanalino di coda Catania. Il tabellino del match:

FLY VOLLEY MARSALA-VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI 0-3 (26-28, 20-25, 20-25)

MARSALA: Spanò, Caserta, Scirè, Simoncini, Pirrone, Gasparroni, Modena, Li Muli, De Marco, Antico, De Vita. All. Viselli.

VOLLEYRÒ: Atamah, Del Freo, Cavalieri, Esposito, Allaoui, Franceschini, Cherubini, Ribiechi, Martinelli, Salas, Fusco, Ndoye, Camerini, Antonucci, Farelli. All. Ebana