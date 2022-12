B1, Volleyrò Casal De' Pazzi in Sicilia con un solo obiettivo: conquistare il secondo posto

Secondo il filosofo tedesco Gotthold Ephraim Lessing, l’attesa del piacere è essa stessa il piacere. Il Volleyrò Casal De’ Pazzi è però impaziente, ma in senso positivo, e non vuole aspettare oltre per assestare un sorpasso in classifica che avrebbe una valenza incredibile. Sabato 10 dicembre (fischio d’inizio alle 15:30), le ragazze di coach Ebana saranno di scena in Sicilia, una trasferta insidiosa sul campo della seconda in classifica nel girone E della Serie B1 di volley femminile.

È uno dei due big match del decimo turno di campionato: oltre ad Arzano-Melendugno, il Volleyrò affronterà da terza la squadra che la precede, l’Amando Volley, con ottime prospettive di sorpasso. Soltanto due punti separano le due formazioni, il che significa che un successo al PalaBucalo farebbe salire le giovani romane in piena zona play-off. In realtà questo sorpasso è già “virtuale”. Il Volleyrò ha una gara in meno rispetto alla compagine di Santa Teresa di Riva e diventerebbe seconda con una eventuale vittoria nel match mancante, ma fra pochi giorni si potrebbe mettere la freccia prima del tempo.

Si tratterebbe di un’iniezione di fiducia incredibile per un gruppo che sta dimostrando comunque di essere più che meritevole della posizione di classifica finora conquistata. Dopo il derby perso con Pomezia, il Volleyrò ha ripreso la sua consueta marcia battendo in rimonta lo Zero5 Castellana Grotte e poi la Forex Olimpia San Salvatore Telesino. L’Amando Volley, al contrario, ha in parte smarrito l’intensità dell’inizio di stagione.

Dopo quattro successi più che convincenti in altrettante partite, le siciliane sono incappate nel primo ko contro la capolista Arzano, faticando anche nei match successivi (3-2 ai danni di Marsala e sconfitta al tie-break sul campo di Terrasini). Nell’ultimo weekend ha invece ritrovato i tre punti pieni nel derby contro Catania. L’ambita seconda piazza del girone E dista più di 700 chilometri, ma c’è da scommettere che le ragazze di coach Ebana li percorreranno con grande piacere con una posta in palio del genere.