B1. Il Volleyrò si sbarazza in tre set del Terrasini e continua a credere nei play-off

Si può fare! Proprio come nel film “Frankenstein Junior”, uno dei tormentoni che deve accompagnare il Volleyrò Casal De’ Pazzi verso l’ultima gara del campionato di B1 femminile non può che essere rappresentato da queste tre parole. Le romane possono ancora ambire ai play-off promozione che sono ormai una questione a tre. L’Amando Volley ha battuto senza problemi la Fiamma Torrese ed è sul gradino più basso del podio del girone E con 45 punti.

A due lunghezze ci sono proprio il Volleyrò che ieri ha regolato il Terrasini al PalaScozzese, e lo United Pomezia. Le sfide di sabato prossimo saranno dunque decisive ed emozionanti come non mai. Tornando al match di poche ore fa, la squadra di coach Ebana ha sempre mantenuto a distanza le ospiti siciliane. Il primo set è stato piuttosto equilibrato, tanto è vero che la squadra di casa se lo è aggiudicato di misura (25-22 per la precisione). Nel secondo parziale le distanze sono state invece un po’ più ampie. Il Volleyrò ha gestito il vantaggio e allungato in modo prepotente, diventando irraggiungibile per Terrasini.

La terza frazione di gioco ha riservato una buona dose di incertezza, ma ancora una volta la formazione capitolina ha avuto il merito di pazientare e di assestare gli attacchi determinanti per la conquista della posta piena. Fra una settimana il Volleyrò andrà a far visita alla seconda forza del girone E, la Narconon Melendugno che ha appena ottenuto la sua dodicesima vittoria di fila. Non sarà un compito agevole, visto che le salentine vogliono conquistare il primo posto, quindi ci si attende un match spettacolare come non mai. Il tabellino del match:

VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI-DUO RENT TERRASINI 3-0 (25-22, 25-18, 25-20)

VOLLEYRÒ: Ndoye, Allaoui, Atamah, Martinelli, Esposito, Del Freo, Cavallieri (L), Camerini, Antonucci, Farelli, Cherubini, Salas Moreno, Ribechi, Franceschini. All. Ebana

TERRASINI: Biccheri, Nasi (L), Angelova, Pecora, Bruno, Calia, Evola, Gabriele, Baruffi, Miceli. All: D’Accardi