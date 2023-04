B1. Il Volleyrò sfiora il colpaccio ma si arrende al quarto set con la capolista Arzano

Un ko che non fa smettere di sognare il Volleyrò Casal De’ Pazzi. La giovane formazione romana è uscita sconfitta dal big match contro la capolista del girone E della Serie B1 di volley femminile, la Luvo Barattoli Arzano, ma non ha affatto sfigurato. I punti da recuperare dal terzo posto che assicurerebbe i play-off sono due, dunque non un’impresa impossibile, soprattutto dopo aver visto la partita di ieri. Un match che è stata un’autentica battaglia, la squadra capitolina non si è data per vinta ed ha spaventato per tre set prima di alzare bandiera bianca nel quarto. Avvio di gara in perfetto equilibrio. Dopo le ricezioni difettose dei primi punti, Arzano tiene bene il campo fino all’11 pari. Tre indecisioni portano avanti di altrettante lunghezze le ospiti costringendo coach Dentice a bloccare il tempo (11-14).

Le cose non migliorano ed è ancora stop sul 13-18. Due accompagnate consecutive di Franceschini vengono ignorate dagli arbitri che rendono più agevole il percorso verso quota 25. Arzano annulla le prime quattro palle set costringendo anche coach Ebana a chiamare tempo. Chiude Esposito 19-25. Stesso copione nel secondo set, palle contestate incluse. L’equilibrio regge fino al 20 pari. Appena Arzano mette il naso davanti coach Ebana blocca il tempo per due volte nel giro di due punti (22-20). Gli ultimi punti sono adrenalina pura. Aquino e Suero vanno a segno più di tutti. Il PalaRea pieno in ogni ordine di posti straripa di entusiasmo ed esplode al punto del pareggio (25-22).

Arzano su di giri in avvio di terzo set. Iniezione di fiducia nelle vene delle ragazze di casa servite a puntino da Elisa Allasia. L’andamento non cambia e si va avanti in equilibrio fra break e controbreak. Il Volleyrò fa sul serio nella seconda parte accumulando un discreto vantaggio 17-21. Per Arzano non è certo questo il momento di mollare: denti stretti ed ancora parità: 21-21. Ace di Aquino e un duello aereo vincente di Allasia portano il punteggio sul 23-21. Palla fuori di Atamah ed è set ball. Giallo per Ebana, troppo euforico. Chiude alla grande De Siano 25-22. Il quarto set è una marcia trionfale delle padrone di casa.

Applausi per Putignano: lucida ed incisiva. Da fondo campo spaventa Sofia Carpio chiamata a fare la sua parte contro l’ex squadra: 20-10. Valeria Piscopo continua a fare miracoli in difesa. Su di giri anche Passante, cinica sotto rete. Puntuali arrivano anche gli incitamenti di tutte le altre ragazze a referto. De Siano firma il punto numero 24. Chiude i conti Aquino. Il tabellino del match:

LUVO BARATTOLI ARZANO-VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI 3-1 (19-25; 25-22; 25-22; 25-15)

ARZANO: De Siano 17, Piscopo (L), Passante 3, Aquino 18, Suero 16, Allasia 4, Putignano 9, Silvestro, Carpio, Bianco, Rinaldi, Giovagnoli, Dello Iacono. All. Dentice

VOLLEYRÒ: Atamah 17, Del Freo 15, Esposito 16, Cavalieri (L), Allaoui, Ndoye 4, Franceschini 5, Farelli 2, Martinelli 1,. Non entrate: Camerini, Antonucci (L), Cherubini, Ribechi, Salas. All. Ebana