B1. Volleyrò, che peccato! Sconfitta al tie-break contro Melendugno ma il terzo posto è salvo

Un vero e proprio spot per la pallavolo. Al PalaScozzese di Roma è andata in scena ieri una partita che verrà ricordata a lungo per gli alti contenuti sportivi e tecnici: la Narconon Melendugno ha espugnato il campo del Volleyrò Casal De’ Pazzi, un 3-2 maturato al termine di cinque set incerti come non mai. Le salentine di coach Napolitano hanno anche accarezzato il sogno del sorpasso in classifica ai danni delle giovani romane, fallendo il match point del 3-0 che avrebbe permesso di chiudere il girone d’andata al terzo posto in classifica. Il punto permette alla squadra di coach Ebana di rimanere sul gradino più basso del podio, con prospettive di zona play-off praticamente invariate.

Passando a parlare del match in terra capitolina, il primo set è stato contrassegnato da un equilibrio incredibile (15-15, 18-18). Melendugno ha avuto a disposizione poi due set point, entrambi falliti: per sbloccare il punteggio sono serviti i vantaggi che hanno messo in mostra il grande carattere della compagine leccese. Nel secondo parziale l’andamento non è stato poi molto diverso.

Ancora una volta i vantaggi hanno premiato le ospiti dopo il provvisorio 22-22 e un altro set point buttato al vento. Nella terza frazione di gioco, neanche a farlo di proposito, è stato necessario un 27-25 per decidere le sorti della gara. La Narconon ha resistito agli attacchi del Volleyrò, portandosi sul 24-23 e sfiorando il 3-0 che però non è arrivato grazie alla reazione veemente delle capitoline. A quel punto le padrone di casa hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, pareggiando i conti subito dopo con un nuovo e appassionante set.

Sfortunatamente nel tie-break le salentine hanno trovato nuovi equilibri che hanno permesso di dominare il set corto (8-5 al cambio campo) e di conquistare la gara. Ci sarà ora una pausa di tre settimane in attesa del girone di ritorno: il Volleyrò tornerà in campo il prossimo 5 febbraio, in trasferta contro la Fly Volley Marsala. Il tabellino del match:

VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI-NARCONON MELENDUGNO 2-3 (24-26, 25-27, 27-25, 25-22, 8-15)

VOLLEYRÒ: Atamah, Del Freo, Cavalieri, Esposito, Allaoui, Franceschini, Cherubini, Ribiechi, Martinelli, Salas, Fusco, Ndoye, Camerini, Antonucci, Farelli. All. Ebana

MELENDUGNO: Caracuta, Salimbeni, Stival, Troso, Maiorano, Favero, Maruotti, Zingoni, Marra, Antignano, Oggioni. All. Napolitano