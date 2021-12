B1: Volleyrò ingrana la quinta ed espugna anche Nocciano, Pallavolo Teatina battuta 3-1

Continua il magic moment dell’Under18 del, formazione che milita nel campionato didi volley femminile. A Nocciano la squadra ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in campionato andando a battere 3-1 le padrone di casa della, confermandosi in stato di grazia. Capitan Bellia e compagne hanno ormai raggiunto la maturazione e anche al cospetto di avversarie ben più esperte non hanno sofferto più la differenza di età.

Le giovanissime di Ebana e Micozzi hanno giocato una partita di sostanza, andando in vantaggio e non piegandosi alle difficoltà quando le abruzzesi hanno provato la vana rimonta. La classifica vede ora il Volleyrò al terzo posto, a pari punti con lo United Pomezia secondo che sarà proprio il prossimo team da affrontare in casa in un derby che si preannuncia già infuocato. Il tabellino del match:

Pallavolo Teatina-Volleyrò Casal De’ Pazzi 1-3 (23-25, 25-19, 20-25, 10-25)