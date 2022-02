B1: Volleyrò rimane nei quartieri alti della classifica, battuto anche Volley Angels

Squadra in casa

Squadra in casa Volleyro Roma

Vittoria sulla carta scontata ma ugualmente importante per l'Under 18 del Volleyrò Casal De’ Pazzi che, nel girone E della Serie B1, supera 3-0 (26-24, 25-9, 25-22) la Volley Angels Project al PalaVolleyrò. Si sta infatti parlando di un avversario ultimo in classifica, ma comunque da prendere con le pinze.

Per la serie “non esistono partite semplici”, il Volleyrò fatica infatti a carburare a inizio gara e servono i vantaggi per avere la meglio del team marchigiano venuto a Roma per fare bene e dimostrare di valere ben più del suo ruolo di fanalino di coda. Superato l'ostacolo del primo parziale, il gruppo di Ebana e Micozzi trova sicurezze e fluidità di gioco.

Il secondo parziale è dominato e anche nel terzo, al di là di qualche piccola sbavatura, si vede la superiorità di Polesello e compagne che, vincendo, proseguono la loro marcia nelle zone alte della classifica del Girone E. Sabato prossimo, alle ore 18:00, il Volleyrò affronterà in trasferta Isernia. Il tabellino del match:

Volleyrò Casal De’ Pazzi-Volley Angels Project 3-0 (26-24, 25-9, 25-22)

Volleyrò: Viscioni; Atamah; Cabassa; Zuliani; Orlandi; Polesello; Batte; Tonello, Marku, Di Mario; Cavalieri. All. Ebana

Volley Angels: Ragni, Gennari, Alberti, Di Clemente, Maracchione, Casarin, De Angelis, Benazzi, Morciano, Di Marino, Beretti, Valentini, Ceravolo, Bastiani. All. Capriotti-Ruggieri