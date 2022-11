B1: Volleyrò-Pomezia, un derby che mette in palio punti pesanti come macigni

Non ti puoi mai fidare del derby. Non c’è frase più azzeccata di quella usata dal celebre telecronista Fabio Caressa in occasione di una delle tante stracittadine commentate, per descrivere quella che in ogni sport è la partita con la P maiuscola. Lo sanno bene lo United Pomezia e il Volleyrò Casal De’ Pazzi che si affronteranno fra due giorni nel derby romano del girone E della B1 di volley femminile. La gara è in programma per sabato 19 novembre, alle 18:00, al PalaScozzese di Roma e si preannuncia equilibrata come non mai, oltre che ricca di spunti interessanti.

I derby sono sempre match a parte, dunque anche le riflessioni che si possono fare a poche ore dal fischio d’inizio possono essere poco indicative. Ad esempio il Volleyrò è arrivato a questo incontro con i favori del pronostico: lo dice la classifica, con le giovani romane che hanno in tasca il primo posto virtuale del girone. Finora non hanno sbagliato un colpo, vincendo tutte le partite disputate. Nei quattro match giocati, le ragazze di coach Ebana hanno battuto Marsala, Catania, Polisportiva 2 Principati e Fiamma Torrese.

Soltanto con l’ultimo avversario non hanno ottenuto il bottino pieno, conquistando dunque 11 dei 12 punti a disposizione. Pomezia deve invece riscattare l’ultima sconfitta in campionato che risale a quasi due settimane fa, l’1-3 contro la già citata P2P. Lo United ha sfruttato al meglio i turni casalinghi, cadendo invece in entrambe le trasferte (oltre a quella di Baronissi, anche a Santa Teresa Di Riva).

Proprio le rossoblu, comunque, sanno come si fa a battere il Volleyrò. Nella scorsa stagione, le due sfide hanno visto prevalere le pometine sia all’andata che al ritorno. Al PalaScozzese la squadra riuscì a imporsi con un pirotecnico 3-2 lo scorso 18 dicembre. Il 20 aprile successivo, dunque sette mesi fa, lo United fu capace di concedere il bis con un sonoro 3-1 al PalaCupola. L’unica certezza è che tutti questi discorsi verranno meno alle 18:00 di sabato prossimo, poi a parlare sarà soltanto il campo.