B1: Volleyrò-Pomezia, il 2021 termina con un derby d’alta classifica

Il derby delle rivelazioni? Sarebbe fin troppo riduttivo riassumere in questo modo il match in programma sabato 18 dicembre 2021 tra, valido per il decimo turno di campionato della Serie B1 femminile di volley (). L’anno non potrebbe concludersi meglio, visto che questo derby rappresenta anche una sfida d’alta classifica. Sia Volleyrò che Pomezia, infatti, occupano attualmente il terzo posto in classifica: entrambe hanno(insieme a Nottolini) e si trovano a due distanze dalla seconda della classe, FGL Castelfranco.

Il ruolino di marcia è stato simile per alcuni versi, anche se ci sono delle differenze da rimarcare. Forse non tutti si sarebbero aspettati per le due compagini laziali una posizione così alta nel girone, soprattutto lo United si sta rivelando una neopromossa “terribile”. Le ragazze di coach Nulli Moroni si sono messe alle spalle un altro derby, quello perso contro Margutta CivitaLad, e nell’ultimo impegno in cui hanno affrontato Clementina 2020, si è rivista la bella pallavolo rossoblu che ha annientato tante avversarie.

La squadra di Casal De’ Pazzi è giovane e smaliziata: si tratta di una Under 18 imprevedibile e in grado di completare scambi sempre frizzanti, come ben testimoniato dalle cinque vittorie consecutive con cui si presenteranno all’appuntamento di dopodomani. Eppure il loro campionato era iniziato nel peggiore dei modi, con un successo e tre sconfitte nelle prime quattro sfide di B1, poi le giocatrici hanno cancellato qualsiasi timore reverenziale, mietendo anche vittime illustri come Trevi e Castelfranco.

Pomezia e Volleyrò sono accomunate persino dal fatto di aver perso finora 14 set complessivi, mentre invece la formazione romana non ha mai affrontato un tie-break (Pomezia ne ha disputato uno contro Castelfranco). Sabato, alle 18, il Pala Euronics “Andrea Scozzese” di Via Rossellini a Roma farà da sfondo a quello che non è un semplice derby, ma molto di più.