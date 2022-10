B1: il Volleyrò dimostra già grande maturità, con Marsala arrivano subito i primi 3 punti

Vince e convince l'Under 18 del Volleyrò Casal De’ Pazzi nella prima giornata del campionato di Serie B1 (girone E). Le ragazze di Pilieci battono 3-1 la Fly Volley Marsala nel match pomeridiano disputato al PalaVolleyrò di Roma e si assicurano i primi tre punti della stagione, di sicuro un bel viatico per il resto del campionato, non certo semplice per le trasferte lunghe e complicate che sarà necessario sostenere.

Una prova di tutto ciò la si avrà già tra una settimana. Sabato prossimo, infatti, il Volleyrò sarà impegnato sul campo dell’Hub Ambiente Catania, sconfitto al debutto dalla corazzata Melendugno e dunque voglioso di riscatto. Tornando a parlare della partita di ieri, le giovanissime romane hanno messo subito in chiaro le cose. Nel primo set c’è stato qualche momento di emozione, tanto che non è stato semplice vincere la resistenza di Marsala: il 25-22 racconta infatti di un equilibrio importante, ma comunque spezzato per l’1-0 provvisorio. Eliminata qualsiasi paura residua per l’esordio, il Volleyrò ha ingranato la quarta e dominato in lungo e in largo il secondo parziale.

Il 2-0 è maturato senza problemi, con un 25-14 che fa ben sperare per i prossimi match di campionato. Nella terza frazione di gioco, invece, ha prevalso il riscatto delle siciliane che hanno mantenuto la calma dimezzando lo svantaggio con un 25-23 mai in discussione. Nell’ultimo set, poi, le romane sono tornate a macinare ottima pallavolo, tanto da lasciare alle avversarie appena 17 punti per il 3-1 definitivo. Il tabellino del match:

VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI - FLY VOLLEY MARSALA 3-1 (25-22, 25-14, 23-25, 25-17)

VOLLEYRÒ: Allaoui, Salasa, Del Freo, Esposito, Fusco, Ndoye, Farelli, Camerini, Ndulue, Atamah, Franceschini, Martinelli, Cherubini, Cavallieri, Ribechi, Antonucci. All. Pilieci

MARSALA: Fabbo, Orto, Franceschini, Scirè, Miliani, Gasparroni, Caserta, Pirrone, Antico, De Vita, Modena, De Marco. All. Camiolo