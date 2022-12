B1: Volleyrò ferma la capolista! Al PalaScozzese splendida vittoria contro Arzano

La capolista Luvo Barattoli Arzano capitola in quattro set al cospetto di un Volleyrò Casal de’ Pazzi a dir poco sontuoso ed efficace. Per la prima volta in questa stagione la squadra campana termina un incontro senza aver conquistato nemmeno un punto, un dettaglio che rende ancora più importante l’impresa del PalaScozzese. Finisce 3-1, un risultato che permette alla giovane formazione di coach Ebana di conquistare il terzo posto nel girone E della B1 di volley femminile: virtualmente, inoltre, le lunghezze di distanza dalla stessa Arzano che comanda il raggruppamento sarebbero soltanto due.

Nei primi due set la Luvo Barattoli Arzano non riesce a fermare le azioni della squadra di casa. Nel finale del primo set ha più volte fra le mani la palla del pareggio senza mai riuscire ad ottenerlo. Pesano nell'economia del risultato finale due battute sbagliate consecutive nel momento decisivo del set. Stesso discorso nel parziale successivo dove il pareggio resta sempre una chimera. Per vedere la Luvo Barattoli Arzano in vantaggio occorre attendere la buona partenza del terzo set.

Volleyrò prima subisce e poi lentamente (9-14) riesce a recuperare il gap passando addirittura in vantaggio sul 15-14, mettendo a terra sei punti consecutivi. Si prosegue sulle ali dell'equilibrio fino a quando Ebana blocca il tempo dopo aver subito tre punti di fila dalle arzanesi che fissano il punteggio sul 18-21. La squadra di casa insiste ma Arzano non si fa sorprendere e difende tutto il possibile. Diventa concreta la possibilità di accorciare le distanze per le ospiti sul 20-24 e infatti l’1-2 allunga il match. La quarta è una frazione dall’andamento equilibrato. L’illusione del pareggio campano svanisce nel momento più propizio.

Sul 22-23 Putignano manda fuori la palla di servizio, ne approfitta Casal de’ Pazzi per portarsi a un passo dalla vittoria. Arzano sventa il pericolo per poi capitolare al secondo tentativo. Finisce 3-1. Ora c’è la pausa, con il Volleyrò che tornerà in campo nel 2023: il prossimo 7 gennaio è in programma la sfida in trasferta contro Terrasini. Il tabellino del match:

VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI-LUVO BARATTOLI ARZANO 3-1 (25-21; 25-20; 20-25, 26-24)

VOLLEYRÒ: Atamah 15, Del Freo 19, Cavalieri (L), Esposito 12, Allaoui, Franceschini, Cherubini, Ribiechi, Martinelli, Salas, Fusco, Ndoye 18. Non entrate: Camerini, Antonucci e Farelli. All. Ebana

ARZANO: De Siano 16, Piscopo V. (L), Passante 5, Aquino 14, Suero 12, Silvestro, Allasia 3, Palmese 5, Carpio, Putignano 6. Non entrate: Bianco, Rinaldi e Dello Iacono. All. Piscopo A.