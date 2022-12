B1: il Volleyrò fallisce la missione sorpasso in Sicilia, Amando si impone in 4 set

Un’occasione sprecata. Il Volleyrò Casal De’ Pazzi aveva l’occasione di superare prima del tempo l’Amando Volley, ma purtroppo sono state le siciliane a imporsi al termine di un match in cui le giovani romane hanno mostrato una pallavolo davvero incisiva soltanto nel terzo set. La squadra è così scesa al quarto posto nel girone E della B1 di volley femminile, ma con una gara in meno rispetto al secondo posto della stessa Amando, la zona play-off rimane a portata di mano. Jimenez schiera le sue con la consueta iniziale formazione ovvero Courroux/Bertiglia, Nielsen/Giacomel, Cecchini/Murri, Galuppi libero e non effettuerà alcun cambio durante la gara. Di contro Andrea Ebana parte con Safa Allaoui in palleggio, Adji Ndoye opposta, Franceschini e Atamah al centro, Esposito e Del Freo laterali e Cavallieri libero.

Spazio nel corso della gara a Camerini, Farelli, Antonucci, Salas e Cherubini. Un primo set sempre sotto controllo per le santateresine che non appaiono mai in difficoltà. Sul 7-3 (due punti consecutivi della Giacomel) mister Ebana chiama il primo time-out. Allungano le locali sul 12-6 (diagonale della Nielsen) ed Ebana ricorre alla prima sostituzione al centro (Cherubini in luogo della Franceschini). Sul 17-12 (fast della Murri) altri due cambi per le romane: entrano Salas e Farelli per Allaoui e Ndoye. Le ospiti riducono il distacco a -3 (19-16) ma sul 22-18 le padrone di casa non concedono altri punti e un ace della Cecchini fissa il risultato del primo parziale sul 25-18.

Avvio favorevole alle ospiti nel secondo parziale che grazie ad un ace della Del Freo si portano sul 2-5. Sul 3-6 la probabile svolta del set grazie ad una prodigiosa difesa continuata delle locali che guadagnano un insperato punto con la Giacomel la quale si prodiga successivamente in un proficuo turno al servizio tale da portare le sue sull’8-6 ribaltando l’andamento del set. A lungo i due punti di vantaggio rimangono tali, poi man mano crescono e diventano sei grazie a un tocco morbido di una ispirata Nielsen e poi anche sette su un attacco fuori della Ndoye. Un finale di gara con ancora protagonista la bionda argentina che mette il suo sigillo al parziale che si chiude sul 25-16. Il terzo è un set parecchio equilibrato che si gioca punto a punto ove la parità regna sovrana fino al 17-17. Poi c’è il break decisivo delle ospiti: prima la fast di Atamah, poi la Cecchini viene murata, un attacco fuori della Nielsen e la Del Freo che la piazza bene per l’allungo del 17-21.

Si gioca ancora punto a punto ma le locali non riescono più a colmare il gap. Il set si chiude 22-25 su una diagonale vincente di Esposito. Il quarto è senza storia e le padrone di casa intendono fin da subito dimostrare che quello del finale di terzo set è stato solo un momentaneo black-out. Già sull’8-4 (attacco sulla rete della Del Freo) c’è il primo discrezionale chiamato da Ebana che tuttavia non sortisce effetto: le locali allungano fino all’11-4 (ace di Benny Bertiglia). Un altro ace, stavolta della Nielsen per il 17-8 stronca le velleità avversarie: sul 19-11 va la Bertiglia al servizio e non lo lascia più fino al termine del set e del match che si conclude sul 25-11 su un attacco fuori della Ndoye. Il tabellino del match:

AMANDO VOLLEY-VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI 3-1 (25-18, 25-16, 22-25, 25-11)

AMANDO: Gervasi, Cecchini, Spitaleri (L2), Galuppi (L1), Courroux, Giacomel, Amaturo, Murri, Nielsen, De Candia, Messina, Bertiglia. All: Jimenez

VOLLEYRÒ: Camerini, Antonucci, Farelli, Atamah, Del Freo, Cavallieri, Esposito, Allaoui, Franceschini, Cherubini, Ribechi, Martinelli, Salas, Ndoye. All: Ebana