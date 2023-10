B1. Volleyrò, l'esordio al PalaScozzese è deludente: Jesi vince in tre set

La Pieralisi Jesi inizia bene il match su un campo impegnativo, aggiudicandosi un primo set davvero molto equilibrato e dimostrando subito grande carattere. Le jesine sbloccano la situazione sul 16-16, allungano Moretto e poi Pomili: 16-20. La Pieralisi è molto reattiva in seconda linea, sembra riuscire a gestire il vantaggio ma il Volleyrò è sempre pericolosa e recupera con l’attacco: 19-20. Si arriva così al 22-22 con le padrone di casa che conquistano pure la palla set sul 24-23. Coach Sabbatini chiama il suo secondo time-out e la Pieralisi ritrova lo slancio e passa avanti con Moretto (24-25), chiudendo il parziale grazie ad un errore al servizio delle romane. Nel secondo set, dopo un iniziale equilibrio (4-4), la Pieralisi spinge con la battuta e si costruisce un bel margine: 6-12.

Le padrone di casa sono meno precise, in attacco e al servizio (8-16). Il muro jesino funziona (8-18) e sull’11-19 c’è il time-out romano. Le jesine allungano con Castellucci (14-22) e poi arrivano al set-ball su un errore in attacco del Volleyrò: 14-24. Chiude subito Castellucci con potente un mani e fuori. Nel terzo parziale, si riaccende la battaglia in campo con la Pieralisi che prova ripetutamente a scappare in avanti (7-10 e 18-20) e il Volleyrò che non molla e resta aggrappata alla partita. Il serrato punto a punto si interrompe solo sul 22-22, grazie allo spunto di Milletti poi presente anche nel muro che conquista il match-ball. È lei che chiude la sfida con un altro attacco che la difesa romana non riesce a neutralizzare. Il tabellino del match:

VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI-PIERALISI JESI 0-3 (24-26, 14-25, 22-25)

VOLLEYRÒ: Camerini 4, Hernandez n.e., Vighetto 15, Lerario (L2), Lari 1, Esposito 9, Allaoui 1, Talarico 2, Mori n.e., Bonafede (L1), Martinelli 7, Fusco 2, Ndoye 2. All. Cristofani

JESI: Quinteros n.e., Girini (L2), Cecconi (L1), Pepa n.e., Paolucci 10, Peretti 6, Castellucci 9, Marcelli n.e., Miecchi n.e., Pomili 9, Milletti 5, Moretto 13. All. Sabbatini