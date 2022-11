B1: Volleyrò double face a Castellana Grotte, prima va sotto di due set poi vince al tie-break

Due punti conquistati con le unghie e con i denti, ma soprattutto un secondo posto “virtuale” nel girone E della B1 di volley femminile. Il Volleyrò Casal De’ Pazzi ha espugnato al tie-break di Castellana Grotte dopo essere stata in svantaggio di due set. È un successo voluto a tutti i costi e che permette alle giovani romane di puntare appunto alla seconda piazza, occupata attualmente da Amando che ha però due gare disputate in più. Tornando a match, Andrea Ebana ha schierato Ndoye (14 punti) opposta a Allaoui (5), Atamah (12) e Franceschini (12) al centro, Esposito (15, top scorer con Avellini) e Del Freo (11) in banda, Cavallieri libero. Entrate Camerini (3), Antonucci, Farelli, Cherubini e Salas Moreno, non entrate Ribechi e Martinelli.

Massimiliano Ciliberti ha risposto con Bazzani (9) opposta a Gulino (2), Avellini (15, top scorer con Esposito) e Belotti (11) centrali, Kohler (7) e Soleti (14) schiacciatrici, Recchia Stefania libero. Entrate Rossi (6), Penna, Caffò e Recchia Alessandra, non entrate Fino, Equatore e la tredicenne Nicole Polignano al suo esordio assoluto in B1. Il primo set è caratterizzato da numerosi errori, da una parte e dall’altra, ma la Zero5 ne commette meno e batte meglio. Si porta subito in vantaggio (8-4) e lo mantiene per l’intero parziale (16-12, poi 21-17 ed infine 25-19). Equilibrio nelle fasi iniziali del secondo set (7-5), poi VolleyRò allunga (7-10), ma subisce il successivo recupero (15-13).

Da qui alla fine della gara si assisterà spesso a poderosi allunghi, ma anche ottimi recuperi, contribuendo allo spettacolo che, indipendentemente dai tanti, troppi, errori, non è mancato. E così dopo il 15-13, arriva il 15-19 ed il successivo 20-19. Il finale è punto a punto e termina 27-25 con uno dei tanti punti personali di Alessia Avellini. Il terzo set parte con la squadra romana molto presente a muro (2-9). Poi nuova altalena: 10-11, 13-17 e successivo 18-17.

Nel finale prevalgono le ospiti che, cresciute anche in attacco, imbroccano la fuga finale: 19-25. Nel quarto parziale, la squadra romana mostra di aver acquisito certezze, mentre la Zero5 ricade nella solita spirale di errori e così si passa dal 4-8 al 9-16 ed al crollo finale fino al 14-25. Anche il tie-brak non è esente dall’alternanza nel punteggio. Dal 3-6 all’8-7, poi lo straordinario finale romano con due ace di Ndoye e tre punti consecutivi di Esposito. Finisce 10-15 con il VolleyRò ancora imbattuto in trasferta.

Questo è il commento di coach Ebana a fine partita: “Mi piacerebbe dire che siamo quelli dal terzo set in poi, ma noi siamo anche quelli dei primi due set. Bisogna scegliere se guardare il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, ma la reazione che la squadra ha avuto, mi fa pensare al bicchiere mezzo pieno. È difficile per squadre così giovani mantenere la concentrazione per l’intera gara”. Il tabellino del match:

ZERO5 CASTELLANA GROTTE-VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI 2-3 (25-19, 27-25, 19-25, 14-25, 10-15)

ZERO5: Koler, Avellini, Rossi, Soleti, Fino, Caffo, Recchia, Bazzani, Gulino, Equatore, Recchia. All. Ciliberti

VOLLEYRÒ: Allaoui, Salasa, Del Freo, Esposito, Fusco, Ndoye, Farelli, Camerini, Ndulue, Atamah, Franceschini, Martinelli, Cherubini, Cavallieri, Ribechi, Antonucci. All. Ebana