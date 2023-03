B1. Il Volleyrò demolisce Castellana Grotte e aggancia momentaneamente il 3° posto

Terzo posto in coabitazione con la Narconon Melendugno che dovrà giocare oggi pomeriggio, ma comunque una candidatura sempre più seria per quel che riguarda i play-off promozione. Il Volleyrò Casal De’ Pazzi rimane nei quartieri alti del girone E della Serie B1 di volley femminile grazie al successo netto e convincente al PalaScozzese contro la Zero5 Castellana Grotte. Tra una settimana è in programma la non semplice trasferta campana sul taraflex della Forex Olimpia San Salvatore Telesino.

Andrea Ebana per la formazione di casa schiera Ndoye (4) opposta ad Allaoui (5), Atamah (11) e Martinelli (11) al centro, Esposito (15, top scorer) e Del Freo (7) in banda, Cavallieri libero. Entrate Camerini, Antonucci, Farelli (2), Cherubini, Salas Moreno, Ribechi e Franceschini. Danilo Milano, tecnico Zero5, risponde con Bazzani (11) opposta a Fabbo (1), Avellini (6) e Belotti (4) centrali, Penna (1) e Soleti (3) schiacciatrici, Recchia Stefania libero. Entrate Recchia Alessandra (1) e Fino, non entrata Gulino. Una buona partenza della Zero5 (5-7) lascia ben sperare le ospiti, ma ben presto si sistema tutto. Il Volleyrò realizza dei break micidiali portandosi velocemente sul 19-10.

Torna un po’ di equilibrio nel finale, ma il set si chiude sul 25-16. Il secondo parziale si sviluppa come il primo, se non addirittura peggio. In questo caso l’equilibrio si rompe ancora prima (3-5) e si conclude con un gap ancora più eloquente. Finisce 25-14. Il terzo set è più equilibrato, ma solo fino al 16-15, quando le bravissime Esposito e Martinelli salgono in cattedra e realizzano la fuga finale (23-16) che si conclude 25-18, sancendo il netto 3-0 conclusivo. Il tabellino del match:

VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 3-0 (25-16, 25-14, 25-18)

VOLLEYRÒ: Ndoye 4, Allaoui 5, Atamah 11, Martinelli 11, Esposito 15, Del Freo 7, Cavallieri (L), Camerini, Antonucci, Farelli 2, Cherubini, Salas Moreno, Ribechi, Franceschini. All. Ebana

CASTELLANA GROTTE: Bazzani 11, Fabbo 11, Avellini 6, Belotti 4, Penna 1, Soleti 3, Recchia S (L), Recchia A 1, Fino. Ne Gulino. All. Milano