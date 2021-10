B1, Volleyrò da sogno nella prima sfida casalinga: battuta Jesi con un bel 3-1

Nella prima sfida interna contro la, la formazione delnon inizia molto bene: le avversarie si dimostrano aggressive al servizio (5 gli ace) e attente in ricezione, rimanendo sempre in testa (5-10) nel primo set. Sul 7-14 subisce la rimonta delle padrone di casa (13-14), riuscendo comunque a ripartire. Sul finale, quando il punteggio è sul 19-23, le jesine si complicano la vita riuscendo però a trovare. Cresce l’efficacia dell’attacco del Casal de’ Pazzi che, più preciso in ricezione, dopo aver inseguito per un set si trova a condurre nel secondo (8-6 e 16-7).

La battuta fa il resto ed il divario diventa incolmabile: 21-13. Nel terzo parziale, dopo un perentorio avvio delle romane (8-1), la Pieralisi Pan lotta punto a punto fino al 19-19. Volleyrò riparte con il break decisivo (23-19) e chiude con il fondamentale che fa la differenza, il servizio. Dopo essere andate sotto 8-3 all’inizio del quarto set, le jesine lottano per restare in partita (12-12) senza però tenere il passo delle padrone di casa che non sbagliano praticamente niente in ricezione e in battuta (21-15). Viene annullato un match-ball sul 24-17 ma ormai c’è poco da fare e Volleyrò può giustamente esultare con i suoi primi punti. Questo il tabellino del match:

VOLLEYRO’ CASAL DE’ PAZZI-PIERALISI PAN JESI 3-1 (22-25, 25-19, 25-20, 25-18)

VOLLEYRO' CASAL DE' PAZZI:

Cabassa 7, Di Mario (L), Atamah 10, Polesello n.e., Mariani 8, Cavallieri n.e., Carpio 2, Viscioni 16, Zuliani 6, Marku, Batte 8, Orlandi n.e., Bellia 16, Esposito. All. Ebana

PIERALISI PAN:

Cecconi (L), Usberti 1, Pepa n.e., Paolucci 17, Pirro 13, Durante 4, Canuti 6, Malatesta 3, Bazzani 2, Milletti 14, Marcelloni n.e. All. Sabbatini