B1. Volleyrò corsaro in Campania: vince 3-0 e intravede la zona play-off

Il Volleyrò Casal De’ Pazzi c’è e batte un colpo, anzi tre. Gli squilli di ieri sul campo della Forex Olimpia San Salvatore Telesino certificano la lotta della formazione di coach Ebana per un posto nei play-off promozione della Serie B1. Grazie al 3-0 di ieri in Campania, infatti, la classifica del girone E parla chiaro. La terza piazza è occupata dall’Amando Volley con 40 punti e una partita in più rispetto al Volleyrò che insegue a una sola lunghezza.

Sperare nel sorpasso, dunque, non è un sogno ma qualcosa che si può concretizzare a breve. Aver vinto in modo tanto netto su uno dei taraflex più ostici del girone è un plus di cui non si può non tenere conto. I primi due set hanno evidenziato il grande dominio della squadra romana: nel parziale di partenza, il vantaggio è stato gestito con grande calma fino al 25-19 finale, mentre nel secondo il Volleyrò ha messo ben presto la freccia ed è diventato di minuto in minuto irraggiungibile. Più incerta l’ultima frazione di gioco.

L’equilibrio ha regnato sovrano a lungo, poi le ospiti non sono riuscite a sfruttare il match point, mettendo comunque a frutto quello maturato nei vantaggi. Questo il commento a fine partita di capitan Esposito: “Partita difficile e impegnativa su un campo non facile, stiamo imparando ad essere ‘terribili’: anche se giovani, vogliamo imparare tanto”. Il tabellino del match:

FOREX OLIMPIA SAN SALVATORE TELESINO-VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI 0-3 (19-25, 18-25, 25-27)

FOREX OLIMPIA: Bacciottini, Maresca, Ascensao R, Luzzi, Marino, Milano, Russo, Romano, Ascensao M, Picariello, Luraghi, Fuoco, Borrelli. All. Eliseo

VOLLEYRÒ: Ndoye, Allaoui, Atamah, Martinelli, Esposito, Del Freo, Cavallieri (L), Camerini, Antonucci, Farelli, Cherubini, Salas Moreno, Ribechi, Franceschini. All. Ebana