B1: al Volleyrò non basta il carattere, sconfitta per 3-1 nel big match contro Castelfranco

Non basta una prova di carattere alle ragazze del Volleyrò Casal De’ Pazzi per strappare un punto sul campo della FGL Castelfranco. L’Under 18 si arrende con il punteggio di 3-1 (25-27, 25-22, 25-18, 25-20) in casa della vicecapolista del Girone E di Serie B1. La formazione romana è determinata a fare bene e così parte in vantaggio aggiudicandosi il primo parziale, conquistato ai vantaggi (27-25).

Castelfranco reagisce e, sfruttando l’esperienza delle sue giocatrici, ribalta il risultato portandosi sul 2-1. Il Volleyrò però non demerita e prova a lottare punto su punto contro le fortissime avversarie di turno. La buona volontà purtroppo non è sufficiente e il successo finale va alle toscane.

L’Under 18 torna a casa comunque con un ricco bagaglio di esperienza e con la consapevolezza di meritare le posizioni alte della classifica. Sabato prossimo, alle ore 18, il Volleyrò affronterà al PalaVolleyrò il Volley Angels Project. Il tabellino del match:

Fgl Castelfranco-Volleyrò Casal De’ Pazzi 3-1 (25-27, 25-22, 25-18, 25-20)

Castelfranco: Zuccarelli, Chisari, Bertelli, Casarosa (L), Andreotti, Baggi, Vallicelli, Beconcini, Bartalini, Bernardeschi, Focosi, Covino. All. Menicucci

Volleyrò: Viscioni; Atamah; Cabassa; Zuliani; Orlandi; Polesello; Batte; Tonello, Marku, Di Mario; Cavalieri. All. Ebana