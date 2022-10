Volley femminile B1: il Volleyrò alza ancora la voce, battuta Catania e primo posto in classifica

Il Volleyrò Casal De’ Pazzi non si è fatto impressionare dall’enorme distanza della prima trasferta stagione nel campionato 2022-2023 di B1 femminile di volley. Le giovani romane sono state protagoniste ieri in Sicilia, a ben 800 chilometri da casa. La sfida contro l’Hub Ambiente Catania, però, è stata affrontata col piglio giusto e il 3-0 conquistato alle pendici dell’Etna ne è una chiara testimonianza.

Le uniche difficoltà sono state quelle vissute nel primo set, in cui le padrone di casa hanno voluto ben figurare di fronte al pubblico amico, rendendo la vita difficilissima al Volleyrò. Il 25-23 ha però premiato la tenace Under 18 che ha dunque intuito come la conquista della posta piena fosse a portata di mano. Il secondo e il terzo parziale sono stati un autentico predominio delle ospiti che non hanno lasciato scampo a Catania, fermata rispettivamente a 15 e 13 punti.

È la conferma che la strada intrapresa dalle ragazze di coach Pilieci è quella giusta. Finora le avversarie siciliane hanno portato molto bene, dopo Marsala è arrivata la vittoria con Catania, 6 punti che proiettano le romane in vetta alla classifica del girone E. Sei set vinti e uno solo perso sono un biglietto da visita invidiabile per presentarsi al prossimo turno di campionato: fra una settimana il Volleyrò riposerà, come anche il 29 ottobre, un periodo di meritato “relax” prima di tornare in campo a novembre nella sfida interna contro la temibile Polisportiva Due Principati. Il tabellino del match:

HUB AMBIENTE CATANIA-VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI 0-3 (23-25, 15-25, 13-25)

CATANIA: Emmi, Minervini, Chiavaro, Bisicchia, Altavilla, Mercieca, Giacomazzi, Oliva, Foti, Di Fabio, Sant’Ambrogio, Mastroeni. All. Baldi

VOLLEYRÒ: Allaoui, Salasa, Del Freo, Esposito, Fusco, Ndoye, Farelli, Camerini, Ndulue, Atamah, Franceschini, Martinelli, Cherubini, Cavallieri, Ribechi, Antonucci. All. Pilieci