B1: il Volleyrò comincia il 2023 nel migliore dei modi, successo netto e meritato a Terrasini

Se c’è un merito che bisogna riconoscere al Volleyrò Casal De’ Pazzi è la sua capacità di far sembrare semplici anche le cose che proprio non lo sono. La prima gara del 2023 è andata in scena oggi pomeriggio e non era affatto una sfida comoda. Le ragazze di coach Ebana si sono dovute sobbarcare una trasferta di quasi mille chilometri per il dodicesimo turno del girone E della B1 di volley femminile, eppure non hanno affatto risentito del lungo viaggio. A Terrasini si è vista una squadra in forma e implacabile, capace di vincere in poco più di un’ora su un campo in cui altre formazioni di vertice hanno sofferto.

La compagine palermitana è rimasta in partita soltanto nel primo set, lasciando strada alle avversarie negli altri due parziali. Ne è venuto fuori un match a senso unico in cui le padrone di casa hanno ben presto smarrito la bussola. La prima frazione di gioco ha messo subito in evidenza il gioco frizzante delle ospiti romane che non si sono fatte mai pregare e hanno alzato ben presto la voce. Il 18-25 è stato giusto, ma a fine partita è anche risultato come il miglior set disputato dalle Dragonesse, a conferma del predominio ospite. Nel secondo parziale la musica non è cambiata. Il Volleyrò ha allungato senza problemi, mettendo a segno vantaggi fin troppo eloquenti (12-6, 16-9, 19-11).

Il 25-13 ha permesso alle romane di portarsi sul 2-0 e di demoralizzare ulteriormente le padrone di casa. Nel terzo set, Terrasini ha cercato di rendere più equilibrata la sfida, ma il tutto è durato molto poco: dopo i provvisori 6-6 e 7-7, il Volleyrò è tornato padrone del campo con un gap sempre più impressionante. Il 25-15 ha chiuso i giochi, rendendo vano qualsiasi tentativo di rimonta delle palermitane. Fra una settimana la squadra cercherà di non perdere contatto con le posizioni nobili della classifica nel difficile ma affascinante match del PalaScozzese contro la Narconon Melendugno. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI 0-3 (18-25, 13-25, 15-25)

TERRASINI: Baruffi, Nasi, Evola, Vescovo, Bruno, Pecora, Merler, Angelova, Miceli, Biccheri, Gabriele, Li Muli, Buffa. All. D'Accardi

VOLLEYRÒ: Atamah, Del Freo, Cavalieri, Esposito, Allaoui, Franceschini, Cherubini, Ribiechi, Martinelli, Salas, Fusco, Ndoye, Camerini, Antonucci, Farelli. All. Ebana